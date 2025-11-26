TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Meta critique l’Europe et ses « demandes aberrantes » pour les données de Facebook
Internet

Meta critique l’Europe et ses « demandes aberrantes » pour les données de Facebook

26 Nov. 2025 • 17:05
0

Le bras de fer juridique entre Meta et la Commission européenne pour les données de Facebook prend une tournure personnelle devant la plus haute juridiction de l’UE. Le géant des réseaux sociaux conteste vivement les méthodes d’investigation des régulateurs antitrust, qualifiant certaines de leurs requêtes d’« aberrantes ». L’affaire, qui remonte à des enquêtes lancées il y a quatre ans, pose une question fondamentale : jusqu’où les autorités peuvent-elles aller dans leur quête de preuves sans piétiner la vie privée ?

Meta Facebook Logos

Des rapports d’autopsie et des bulletins scolaires saisis

Au cœur du litige se trouve la nature des documents exigés par la Commission européenne. Daniel Jowell, l’avocat de Meta, a révélé aux juges de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) que les filets des enquêteurs avaient remonté des éléments d’une intimité troublante. Parmi les fichiers capturés figuraient des rapports d’autopsie de membres de la famille d’employés, des bulletins scolaires d’enfants ou encore des détails précis sur la sécurité personnelle des individus.

« Ce genre de demandes aberrantes, intrusives et disproportionnées n’auraient, selon notre respectueuse soumission, jamais dû être faites », a plaidé l’avocat. Pour la maison mère de Facebook, ces exigences s’apparentent une pratique pour collecter des données professionnelles et secrets personnels.

L’enjeu dépasse le cas de Meta. Il s’agit de déterminer si le pouvoir d’investigation de la Commission européenne est « effectivement illimité » ou s’il doit rester encadré par « les principes de nécessité, de proportionnalité et le droit fondamental à la vie privée ».

La guerre des mots-clés et des chiffres

La dispute technique porte sur les mots-clés utilisés pour filtrer les documents internes. Meta affirme que la Commission européenne a imposé environ 2 500 termes de recherche pour l’affaire sur les données et 600 pour celle sur le marketplace, obligeant l’entreprise à produire près d’un million de documents.

La défense de l’UE, représentée par Giuseppe Conte, rejette cette version. Selon l’avocat de la Commission européenne, l’institution a « largement suivi l’approche de l’entreprise » en reprenant une grande partie des termes sélectionnés par Meta initialement pour répondre à une décision de mars 2019. Il conteste également l’ampleur des chiffres avancés, évoquant des centaines de termes plutôt que des milliers, et rappelle qu’il est de « pratique courante » pour toutes les autorités de la concurrence mondiales de procéder ainsi.

Ce recours devant la CJUE intervient après un échec en première instance et dans un climat déjà tendu. L’an dernier, le régulateur européen a infligé une amende de 798 millions d’euros à Meta. Le groupe était sanctionné pour avoir lié son service de petites annonces Facebook Marketplace à son réseau social, imposant des conditions commerciales jugées déloyales aux concurrents.

La décision de la Cour, attendue l’année prochaine, devra trancher sur l’existence d’un contrôle judiciaire efficace face aux exigences réglementaires croissantes.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Meta Insgram WhatsApp Logo Internet

La justice de l’Europe demande une surveillance de Meta pour les données personnelles

Meta Logo Internet

DSA : la justice néerlandaise contraint Meta à modifier Facebook et Instagram

Meta Logo Internet

Un utilisateur fait condamner Meta pour violation des données personnelles en Allemagne

Meta Facebook Logos Internet

Meta doit payer l’amende de 220 millions de dollars infligée par le Nigeria pour les données personnelles

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

PlayStation Plus Logo

PlayStation Plus : les jeux offerts en décembre 2025

26 Nov. 2025 • 19:04
0 Jeux vidéo

Sony vient de lever le voile sur les jeux qui vont être offerts au mois de décembre avec le PlayStation Plus. Il y a cinq titres pour boucler...

WorldGen

WorldGen : Meta dévoile un outil d’IA capable de créer des mondes VR à partir d’un simple prompt

26 Nov. 2025 • 18:46
0 Logiciels

Meta poursuit son virage vers l’IA générative : WorldGen, un outil encore en phase de recherche mais déjà très...

mars_dust-devils

Pour la première fois, des scientifiques identifient des traces de foudre sur Mars

26 Nov. 2025 • 18:25
0 Science

C’est une grande première : des chercheurs ont identifié des traces directes de foudre sur Mars grâce aux enregistrements du...

Pico presenta su nuevo visor RV Pico 4, una propuesta todo en uno, ligera y ergonómica

PICO lancera un nouveau casque XR en 2026 avec des écrans Micro-OLED 4K et une puce maison

26 Nov. 2025 • 15:31
0 Matériel

PICO, la marque XR du groupe ByteDance (l’éditeur de TikTok), s’apprête à lancer en 2026 un casque de...

Femme Passant Un Appel Avec Un Téléphone Portable

Il n’y a aucun lien entre le téléphone portable et le cancer, dit l’Anses

26 Nov. 2025 • 14:10
0 Mobiles / Tablettes

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) vient de rendre un...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple est à nouveau poursuivi pour l’usage de minerais provenant du Congo

Apple est à nouveau poursuivi pour l’usage de minerais provenant du Congo

26 Nov. 2025 • 18:28

image de l'article Les clones de l’iPhone Pocket d’Apple sont vendus pour moins de 10 €

Les clones de l’iPhone Pocket d’Apple sont vendus pour moins de 10 €

26 Nov. 2025 • 16:31

image de l'article L’iPad mini avec écran OLED arriverait au 3e trimestre de 2026

L’iPad mini avec écran OLED arriverait au 3e trimestre de 2026

26 Nov. 2025 • 15:12

image de l'article Les documents fondateurs d’Apple remis aux enchères et estimés à 4 millions de dollars

Les documents fondateurs d’Apple remis aux enchères et estimés à 4 millions de dollars

26 Nov. 2025 • 15:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site