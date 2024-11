Facebook Marketplace : l’Europe inflige une amende de 798 millions d’euros à Meta pour pratiques anticoncurrentielles

La Commission européenne a décidé d’infliger une amende de 798 millions d’euros à Meta concernant des pratiques anticoncurrentielles au niveau de Facebook Marketplace. Ce lieu est l’équivalent du site Leboncoin et tout le monde peut acheter ou vendre des produits proposés par d’autres personnes.

Amende de 798 millions d’euros pour Meta et Facebook Marketplace

Dans un communiqué, la Commission européenne dit que Meta a enfreint les règles de l’Union européenne en matière de pratiques anticoncurrentielles en liant Facebook Marketplace à son réseau social personnel Facebook, et en imposant des conditions commerciales déloyales à d’autres fournisseurs de services d’annonces publicitaires en ligne.

L’enquête de la Commission européenne a révélé que Meta occupe une position dominante sur le marché des réseaux sociaux personnels, qui couvre au moins l’Espace économique européen (EEE), ainsi que sur les marchés nationaux de l’affichage publicitaire en ligne sur les réseaux sociaux.

En particulier, la Commission a constaté que Meta a abusé de ses positions dominantes en violation de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cela implique que tous les utilisateurs de Facebook ont automatiquement accès à Facebook Marketplace et y sont régulièrement exposés, qu’ils le souhaitent ou non. La Commission dit avoir constaté que les concurrents de Facebook Marketplace risquaient d’être évincés, étant donné que le lien confère à Facebook Marketplace un avantage substantiel en matière de distribution que les concurrents ne peuvent égaler.

De plus, Meta est accusé d’avoir imposé unilatéralement des conditions commerciales déloyales à d’autres fournisseurs de services d’annonces publicitaires en ligne qui font de la publicité sur les plateformes de Meta, en particulier sur Facebook et Instagram. Cela permet à Meta d’utiliser les données relatives aux publicités générées par d’autres annonceurs au seul profit de Facebook Marketplace.

La Commission européenne a donc infligé une amende de 797,72 millions d’euros et a ordonné à Meta de mettre fin à ce comportement.

Appel de la décision

De son côté, Meta critique la décision de la Commission européenne et annonce faire appel. La société assure notamment que les utilisateurs décident d’eux-mêmes s’ils veulent utiliser Facebook Marketplace et on apprend que la plupart n’y accèdent pas. Meta réfute par ailleurs l’idée d’utiliser les données des annonceurs de Facebook Marketplace pour les concurrencer. La maison-mère d’Instagram et Facebook note également que plusieurs services se portent bien dans plusieurs pays européens et l’exemple de Leboncoin est donné pour la France.

« Nous ferons appel de cette décision. Dans l’intervalle, nous nous conformerons à la décision et travaillerons rapidement et de manière constructive pour trouver une solution qui réponde aux points soulevés. Nous avons l’intention de faire des annonces prochainement pour rassurer nos utilisateurs européens sur le fait que Facebook Marketplace est là pour rester », conclut la société.