WorldGen : Meta dévoile un outil d’IA capable de créer des mondes VR à partir d’un simple prompt

Meta poursuit son virage vers l’IA générative : WorldGen, un outil encore en phase de recherche mais déjà très prometteur. L’objectif est de permettre la création d’environnements 3D complets, cohérents et entièrement explorables à partir d’une simple description textuelle (ou prompt). Une avancée qui pourrait bien transformer la conception de contenus immersifs en réalité virtuelle.
Contrairement aux solutions actuelles qui produisent des scènes limitées ou des vues isolées, WorldGen est capable de générer des environnements allant jusqu’à 50 × 50 mètres de surface, le tout directement compatible avec Unity ou Unreal Engine. Pour parvenir à ce résultat, Meta combine plusieurs briques technologiques comme la génération procédurale, la reconstruction 3D par diffusion, l’extraction de zones navigables, la décomposition des scènes ou bien encore le texturage automatisé.
L’un des aspects les plus notables de cet outil est sa capacité à découper chaque scène en objets distincts grâce à une version accélérée de son procédé AutoPartGen. Les créateurs peuvent ainsi modifier ou réutiliser les éléments générés, ouvrant ainsi la voie à une production de contenus VR plus rapide et flexible.
Meta reconnaît cependant que WorldGen n’est pas encore prêt pour le grand public. Le modèle s’appuie en effet sur une seule vue de référence, ce qui limite la création de mondes de grande ampleur et peut aussi provoquer des artefacts lors du « collage » de plusieurs régions. De plus, les environnements multilayers — donjons à plusieurs étages ou transitions intérieur/extérieur — ne sont pas encore pris en charge.
Malgré ces limitations, le projet esquisse l’avenir de la création VR. Pour Meta, qui cherche à dynamiser Horizon Worlds, la génération automatisée de décors pourrait devenir un levier essentiel pour enrichir l’écosystème. Voilà qui laisse entrevoir une ère où les univers immersifs seront conçus en grande partie grâce à l’IA… au détriment de la « patte » artistique humaine ?
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Sony vient de lever le voile sur les jeux qui vont être offerts au mois de décembre avec le PlayStation Plus. Il y a cinq titres pour boucler...
C’est une grande première : des chercheurs ont identifié des traces directes de foudre sur Mars grâce aux enregistrements du...
Le bras de fer juridique entre Meta et la Commission européenne pour les données de Facebook prend une tournure personnelle devant la plus...
PICO, la marque XR du groupe ByteDance (l’éditeur de TikTok), s’apprête à lancer en 2026 un casque de...
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) vient de rendre un...
26 Nov. 2025 • 18:28
26 Nov. 2025 • 16:31
26 Nov. 2025 • 15:12