WorldGen : Meta dévoile un outil d’IA capable de créer des mondes VR à partir d’un simple prompt

Meta poursuit son virage vers l’IA générative : WorldGen, un outil encore en phase de recherche mais déjà très prometteur. L’objectif est de permettre la création d’environnements 3D complets, cohérents et entièrement explorables à partir d’une simple description textuelle (ou prompt). Une avancée qui pourrait bien transformer la conception de contenus immersifs en réalité virtuelle.

Des mondes navigables construits en quelques minutes

Contrairement aux solutions actuelles qui produisent des scènes limitées ou des vues isolées, WorldGen est capable de générer des environnements allant jusqu’à 50 × 50 mètres de surface, le tout directement compatible avec Unity ou Unreal Engine. Pour parvenir à ce résultat, Meta combine plusieurs briques technologiques comme la génération procédurale, la reconstruction 3D par diffusion, l’extraction de zones navigables, la décomposition des scènes ou bien encore le texturage automatisé.

Des environnements éditables et modulaires

L’un des aspects les plus notables de cet outil est sa capacité à découper chaque scène en objets distincts grâce à une version accélérée de son procédé AutoPartGen. Les créateurs peuvent ainsi modifier ou réutiliser les éléments générés, ouvrant ainsi la voie à une production de contenus VR plus rapide et flexible.

Un potentiel immense, mais encore limité

Meta reconnaît cependant que WorldGen n’est pas encore prêt pour le grand public. Le modèle s’appuie en effet sur une seule vue de référence, ce qui limite la création de mondes de grande ampleur et peut aussi provoquer des artefacts lors du « collage » de plusieurs régions. De plus, les environnements multilayers — donjons à plusieurs étages ou transitions intérieur/extérieur — ne sont pas encore pris en charge.

Malgré ces limitations, le projet esquisse l’avenir de la création VR. Pour Meta, qui cherche à dynamiser Horizon Worlds, la génération automatisée de décors pourrait devenir un levier essentiel pour enrichir l’écosystème. Voilà qui laisse entrevoir une ère où les univers immersifs seront conçus en grande partie grâce à l’IA… au détriment de la « patte » artistique humaine ?