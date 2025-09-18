TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Logiciels Hyperscape Capture : Meta transforme les espaces réels en mondes VR photoréalistes
Logiciels

Hyperscape Capture : Meta transforme les espaces réels en mondes VR photoréalistes

18 Sep. 2025 • 10:32
0

Toujours lors de l’édition 2025 de sa conférence Meta Connect, Meta a annoncé l’arrivée prochaine d’Hyperscape Capture, une fonctionnalité en Early Access qui permet aux utilisateurs de Quest 3 ou Quest 3S de scanner une pièce en quelques minutes, puis de la visualiser en réalité virtuelle avec des graphismes ultra-réalistes. Le rendu final, réalisé sur les serveurs de Meta via le cloud, peut toutefois demander plusieurs heures de calcul. A son lancement, la fonctionnalité sera réservée aux personnes majeures (18 ans et plus), et son déploiement se fera progressivement.

Meta Hyperscape

Des espaces emblématiques déjà convertis

Si la collaboration entre utilisateurs n’est pas encore possible (les invitations arriveront plus tard par lien privé),  les performances de l’Hyperscape gsont déjà au rendez-vous et s’illustrent via plusieurs environnements plus ou moins populaires, comme la cuisine de Gordon Ramsay à Los Angeles, l’Octagon de l’UFC Apex à Las Vegas, ou bien encore la maison de Chance the Rapper dédiée aux sneakers. Ces exemples illustrent le potentiel immersif de la technologie. Technologie de pointe et limites actuelles.

Meta Hyperscape 1

La cuisine de Gordon Ramsay, comme si on y était

Utilisant des techniques comme le Gaussian splatting, Hyperscape Capture crée donc une copie numérique fidèle de son environnement, mais quelques défauts subsistent encore : certaines textures fines peuvent en effet apparaître floues, et l’on note que des zones moins accessibles pendant le scan provoquent parfois des distorsions. Néanmoins, dans l’ensemble, la qualité visuelle marque une nette progression par rapport aux démonstrations antérieures. Hyperscape Capture s’annonce donc comme un nouveau chapitre dans l’évolution de la réalité virtuelle, transformant la manière dont nous interagissons avec nos espaces physiques.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Meta Quest 3S Jeux vidéo

Meta continue de soutenir massivement le jeu sur VR via sa plateforme Meta Quest

Metta Quest 3S xbox Edition Matériel

Meta dévoile le Meta Quest 3s Xbox Edition : 3 mois de Game Pass gratuits, une manette Xbox en prime, mais des quantités très limitées

Meta Quest 2 Hors-Sujet

Meta : le Reality Labs (XR) enregistre toujours des milliards de dollars de perte, et le Meta Quest 3 se vend mal

Meta Quest Pro 12 Matériel

Meta arrête de vendre le Meta Quest Pro

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Meta Horizon TV

Horizon TV : Meta lance un hub TV et médias sur ses casques Quest

18 Sep. 2025 • 10:49
0 Logiciels

Meta poursuit son ambition de transformer ses casques Quest en véritables plateformes multimédias. Lors de la conférence Meta...

meta-neural-band Matériel

Meta lance les Ray-Ban Display, des lunettes intelligentes avec écran et bracelet « Neural »

18 Sep. 2025 • 9:45
0
Firefox Logo

Firefox 143 supporte les Progressive Web Apps, Copilot et d’autres nouveautés

17 Sep. 2025 • 21:04
0 Logiciels

Mozilla propose au téléchargement la version stable de Firefox 143. Il y a plusieurs nouveautés disponibles avec cette mise à...

OpenAI Logo ChatGPT

ChatGPT : une étude d’OpenAI dévoile les usages de l’IA par les utilisateurs

17 Sep. 2025 • 20:18
0 Internet

Une nouvelle étude pilotée par OpenAI et le chercheur David Deming de l’université Harvard dresse le premier panorama à...

Trou noir inversion magnétique

M87* : le premier trou noir « photographié » sujet à d’étranges inversions magnétiques

17 Sep. 2025 • 20:00
2 Science

La surprise est totale : des images récentes du projet Event Horizon Telescope (EHT) dévoilent que le trou noir supermassif M87*, premier...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone 17, 17 Pro et Air : un test montre l’autonomie de chaque modèle

iPhone 17, 17 Pro et Air : un test montre l’autonomie de chaque modèle

18 Sep. 2025 • 10:25

image de l'article iPhone 18 Pro : des infos sur la taille de l’écran et l’arrière « légèrement transparent »

iPhone 18 Pro : des infos sur la taille de l’écran et l’arrière « légèrement transparent »

18 Sep. 2025 • 9:47

image de l'article Les iPhone Air etiPhone 17 Pro ont un bug avec le capteur photo, Apple promet un correctif

Les iPhone Air etiPhone 17 Pro ont un bug avec le capteur photo, Apple promet un correctif

17 Sep. 2025 • 22:43

image de l'article Les AirPods Pro 3 proposent un test d’étanchéité acoustique pour le son

Les AirPods Pro 3 proposent un test d’étanchéité acoustique pour le son

17 Sep. 2025 • 20:46

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site