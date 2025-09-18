Hyperscape Capture : Meta transforme les espaces réels en mondes VR photoréalistes

Toujours lors de l’édition 2025 de sa conférence Meta Connect, Meta a annoncé l’arrivée prochaine d’Hyperscape Capture, une fonctionnalité en Early Access qui permet aux utilisateurs de Quest 3 ou Quest 3S de scanner une pièce en quelques minutes, puis de la visualiser en réalité virtuelle avec des graphismes ultra-réalistes. Le rendu final, réalisé sur les serveurs de Meta via le cloud, peut toutefois demander plusieurs heures de calcul. A son lancement, la fonctionnalité sera réservée aux personnes majeures (18 ans et plus), et son déploiement se fera progressivement.

Des espaces emblématiques déjà convertis

Si la collaboration entre utilisateurs n’est pas encore possible (les invitations arriveront plus tard par lien privé), les performances de l’Hyperscape gsont déjà au rendez-vous et s’illustrent via plusieurs environnements plus ou moins populaires, comme la cuisine de Gordon Ramsay à Los Angeles, l’Octagon de l’UFC Apex à Las Vegas, ou bien encore la maison de Chance the Rapper dédiée aux sneakers. Ces exemples illustrent le potentiel immersif de la technologie. Technologie de pointe et limites actuelles.

La cuisine de Gordon Ramsay, comme si on y était

Utilisant des techniques comme le Gaussian splatting, Hyperscape Capture crée donc une copie numérique fidèle de son environnement, mais quelques défauts subsistent encore : certaines textures fines peuvent en effet apparaître floues, et l’on note que des zones moins accessibles pendant le scan provoquent parfois des distorsions. Néanmoins, dans l’ensemble, la qualité visuelle marque une nette progression par rapport aux démonstrations antérieures. Hyperscape Capture s’annonce donc comme un nouveau chapitre dans l’évolution de la réalité virtuelle, transformant la manière dont nous interagissons avec nos espaces physiques.