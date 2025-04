HyperNova : Meta développerait une version haut de gamme des Ray-Ban Meta

Meta développerait une version haut de gamme de ses lunettes intelligentes Ray-Ban Meta, un modèle portant le nom de code Hypernova en interne et qui pourrait même être lancé sur le marché d’ici la fin de l’année ! Ces lunettes « intelligentes » seraient équipées d’un écran intégré capable d’exécuter des applications et d’afficher des photos, le tout contrôlé par des gestes de la main et des zones tactiles sur les branches de la monture. L’écran serait positionné dans le quadrant inférieur droit du verre droit et optimisé pour une visualisation vers le bas, à l’image de l’interface actuelle du Meta Quest.

Concernant les spécifications, les nouvelles lunettes intelligentes Ray-Ban Meta, une fois allumées, afficheraient un « écran de démarrage » avec les logos de Meta et de partenaires comme Qualcomm. L’écran d’accueil présenterait des icônes circulaires horizontales, similaires au dock d’applications des appareils Apple ou au casque Quest de Meta, avec des applications pour prendre des photos, voir des images et accéder à des cartes. Les lunettes prendraient aussi en charge les notifications des applications de téléphonie, comme Messenger et WhatsApp, et fonctionneraient de manière similaire aux Ray-Ban Meta de style Wayfarer actuelles, en se concentrant sur la capture de médias et la connexion à un smartphone pour les appels et la musique. Il n’y aurait pas de magasin d’applications intégré. Meta prévoirait en outre de proposer un bracelet neuronal, nommé Ceres, permettant le contrôle de l’appareil par les gestes. Ce bracelet serait inclus dans la boîte, avec les lunettes.

Bloomberg, qui rapporte l’info, croit aussi savoir que ce modèle Hypernova coûtera plus de 1 000 dollars à la production et pourrait in fine être vendu entre 1 300 et 1 400 dollars. À titre de comparaison, les Ray-Ban Meta actuelles démarrent à 299 dollars. Le prix final pourrait encore être modifié d’ici le lancement. Un modèle HyperNova 2 serait aussi en cours de préparation ; ce dernier disposerait d’un système d’affichage binoculaire, ce qui signifie que les informations seront cette fois affichées pour les deux yeux. La commercialisation de cette seconde version serait prévue pour 2027.