PICO lancera un nouveau casque XR en 2026 avec des écrans Micro-OLED 4K et une puce maison

PICO, la marque XR du groupe ByteDance (l’éditeur de TikTok), s’apprête à lancer en 2026 un casque de réalité mixte de nouvelle génération qui devrait largement mettre à l’amende le vieillissant Meta Quest 3. Ce casque sera doté de composants premium dont des écrans micro-OLED 4K et une puce « passthrough » dédiée. Cette fiche de specs n’est pas une rumeur : Yang Zhenyuan, vice-président technologique de PICO, a levé le voile sur ces composants lors de la cérémonie des ByteDance Scholarship Award 2025.

Des specs dans le très haut de gamme

Le futur casque PICO embarquera donc des dalles micro-OLED affichant jusqu’à 4000 PPI (pixels par pouce), ce qui s’aligne sur les écrans des appareils les plus exigeants en termes de rendu visuel, comme l’Apple Vision Pro. Cette densité promet des images extrêmement nettes et donc très immersives, de quoi séduire les amateurs d’immersion totale.

Un passthrough de pointe et une latence minimale

Pour offrir une vision du monde réel fluide et réactive, PICO intégrera dans ce futur casque une puce maison capable de traiter en temps réel les flux des caméras couleur et de restituer un rendu passthrough avec une latence inférieure à 12 millisecondes, une prouesse réservée jusqu’à présent à l’Apple Vision Pro.

Un repositionnement haut de gamme après le Pico 4 Ultra

Ce projet marque un tournant pour PICO, qui, après la sortie de son casque multi-usage PICO 4 Ultra, semble viser désormais le segment premium. La montée en gamme permettra au fabricant chinois de rivaliser avec les casques les plus performants du marché XR en misant avant tout sur la qualité d’image et une intégration matérielle avancée. L’autre gros avantage de ce positionnement premium est bien sûr la marge dégagée sur les ventes : chaque Apple Vision Pro vendu rapporte de l’argent à Apple, tandis que les millions de Meta Quest écoulés n’ont pas permis à Meta de réduire le niveau d’endettement record de sa division XR (plusieurs milliards de dollars de pertes).