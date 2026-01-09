TENDANCES
Hors-Sujet

ISS : la NASA reporte une sortie extravéhiculaire après un incident médical à bord

9 Jan. 2026 • 9:50
La NASA vient d’annoncer le report d’une sortie extravéhiculaire prévue cette semaine à bord de la Station spatiale internationale (ISS), ce en raison d’un problème médical concernant l’un des membres de l’équipage. L’agence spatiale américaine précise que l’astronaute concerné est dans un état stable, mais que la situation nécessite une évaluation approfondie avant toute reprise des opérations extérieures.

Dans un communiqué, la NASA indique surveiller de près l’évolution de cet incident survenu mercredi après-midi, tout en rappelant que la sécurité des équipages reste sa priorité absolue. L’hypothèse d’un retour anticipé de la mission Crew-11 n’est pas exclue à ce stade.

ISS sortie extravehiculaire

Deux astronautes de l’ISS en sortie extravéhiculaire

Crew-11 sous surveillance renforcée

Bien que l’identité de l’astronaute n’ait pas été officiellement confirmée, des échanges radio ont laissé entendre que Kimiya Yui, astronaute de l’agence spatiale japonaise JAXA, aurait sollicité une consultation médicale privée. La NASA souligne toutefois que ce type de demande est courant à bord de l’ISS et ne permet pas d’établir un lien direct avec la décision de report.

La mission Crew-11 devait initialement se poursuivre jusqu’à la seconde moitié du mois de février et l’équipage de relève, Crew-12, n’est pas attendu avant la mi-février, ce qui complique toute décision logistique à court terme.

Une sortie extravéhiculaire remise à plus tard

Initialement, les astronautes Mike Fincke et Zena Cardman devaient effectuer une sortie de six heures et demie afin de préparer l’installation de nouveaux panneaux solaires déployables. Cette intervention visait à améliorer la capacité énergétique de la station pour les futures missions.

La NASA a indiqué qu’un point d’information serait communiqué dans les prochaines 24 heures.

