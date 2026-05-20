Spellcasters Chronicles : Quantic Dream arrête son MOBA free-to-play quelques mois après son lancement

Décidément, la terre est basse dans le secteur du MOBA. Quantic Dream met fin à Spellcasters Chronicles, son premier jeu multijoueur free-to-play, seulement quelques mois après son lancement en accès anticipé. Le studio français, connu pour ses expériences narratives comme Heavy Rain, Beyond: Two Souls ou Detroit: Become Human, reconnaît que son MOBA n’est pas parvenu à attirer un public suffisant pour assurer son avenir.

Un projet trop éloigné de l’ADN du studio

Avec Spellcasters Chronicles, Quantic Dream voulait explorer un territoire très différent de ses productions habituelles. Le jeu proposait des affrontements compétitifs en 3 contre 3, un système de deckbuilding, des sorts, des invocations et des Titans à faire intervenir sur le champ de bataille.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Mais le marché du MOBA reste l’un des plus difficiles du jeu vidéo. Entre League of Legends, Dota 2 et de nombreux concurrents déjà installés, un nouveau venu doit immédiatement construire une communauté solide. Si l’on en croit les chiffres de SteamDB, le titre n’attirait plus qu’une poignée de joueurs simultanés, très loin des centaines de milliers d’utilisateurs connectés sur les leaders du genre.

Serveurs fermés le 19 juin

Des remboursements et une réorganisation interne

Quantic Dream justifie sa décision : « Nous devons reconnaître que le jeu, dans sa forme actuelle, n’a pas atteint une audience suffisante pour garantir sa viabilité à long terme. » Le studio ajoute avoir pris « la difficile décision d’arrêter le développement de Spellcasters Chronicles » afin de se recentrer sur ses autres projets.

Les serveurs fermeront définitivement le 19 juin 2026. Les achats effectués pendant l’accès anticipé pourront être remboursés sur demande, et des informations complémentaires seront publiées sur le Discord officiel du jeu.

Cette fermeture entraînera aussi une réorganisation interne, même si Quantic Dream assure vouloir privilégier les reclassements. Le studio insiste enfin sur le fait que Star Wars Eclipse poursuit son développement comme prévu, une précision bienvenue dans le contexte. L’échec de Spellcasters Chronicles rappelle néanmoins qu’un studio avant tout réputé pour ses titres narratifs ne peut pas aisément s’improviser créateur jeu-service, surtout dans un genre aussi verrouillé que le MOBA.