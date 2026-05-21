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Discord active le chiffrement par défaut pour les appels audio et vidéo

3 min.
21 Mai. 2026 • 20:16
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Le chiffrement de bout en bout de Discord protège désormais par défaut tous les appels audio et vidéo de la messagerie. La couverture s’étend aux appels en messages privés, aux appels de groupes, aux salons vocaux et aux streams Go Live, avec une exception pour les salons de conférence (Stage).

Discord Logo

Le chiffrement sur Discord avec DAVE

Discord achève ainsi une migration qui concerne l’essentiel de ses échanges temps réel. Les salons de conférence restent hors du dispositif car ils servent à des diffusions publiques de grande ampleur plutôt qu’à des conversations privées.

La messagerie explique avoir terminé ce déploiement en mars, puis l’avoir validé via des tests à grande échelle avant de l’officialiser cette semaine. À cette échelle, l’enjeu n’est pas marginal : Discord compte 690 millions d’utilisateurs inscrits et plus de 200 millions d’utilisateurs actifs mensuels.

Cette bascule repose sur l’extension de DAVE, le protocole open source de Discord, à tous les environnements où ses clients fonctionnent : ordinateur, mobile, navigateurs web, PlayStation et Xbox. DAVE avait été présenté en septembre 2024 avec l’assistance et l’audit de Trail of Bits.

Sur le plan technique, le protocole s’appuie sur les transformations codées du WebRTC, sur Messaging Layer Security (MLS) pour gérer l’échange de clés dans les groupes et sur des clés d’identité éphémères. Discord met en avant un objectif précis : renforcer la confidentialité sans ajouter de latence visible ni perturber les appels quand des participants rejoignent ou quittent une session.

Discord cite au passage un cas concret de complexité multiplateforme avec Firefox. Au lieu de limiter la prise en charge du navigateur ou d’ajouter un contournement, ses ingénieurs ont travaillé avec Mozilla pour corriger le problème.

Les messages texte restent en clair

Après ce déploiement, Discord commence à supprimer le code client qui permettait encore un basculement vers des communications non chiffrées. Ce nettoyage confirme que le chiffrement de bout en bout de Discord n’est plus un mode optionnel ou partiel sur la voix et la vidéo.

En revanche, les messages texte ne suivent pas. Discord dit ne pas prévoir aujourd’hui d’étendre DAVE aux communications textuelles en raison de défis d’ingénierie majeurs. Les fonctions de messagerie texte ont été conçues dès l’origine autour d’hypothèses de fonctionnement non chiffré, ce qui complique une migration comparable à celle menée sur les appels audio et vidéo chiffrés.

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