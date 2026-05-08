Instagram met fin aujourd’hui au chiffrement pour les messages privés

Ce 8 mai 2025 marque la fin du chiffrement de bout en bout pour les messages privés sur Instagram. À partir d’aujourd’hui, les conversations privées ne bénéficient plus de cette protection, ce qui signifie que Meta peut potentiellement accéder à leur contenu.

Meta n’avait jamais vraiment facilité le chiffrement sur Instagram

Sans chiffrement de bout en bout, les échanges ne sont plus totalement invisibles pour le réseau social et les informations contenues dans ces messages peuvent aussi être transmises à des autorités à travers le monde si c’est nécessaire.

Le chiffrement de bout en bout existait depuis 2023 sur Instagram, mais les utilisateurs devaient l’activer dans les options. Meta assure que le retrait s’explique par faute d’adoption suffisante.

Le faible usage de la fonction ne peut pas être séparé de la manière dont elle était proposée. Meta ne l’avait ni activée par défaut ni réellement mise en avant et il fallait l’enclencher conversation par conversation via un réglage discret.

Cette limite comptait d’autant plus que l’option n’avait jamais été déployée à l’ensemble des utilisateurs d’Instagram. Autrement dit, la protection a été retirée alors qu’elle n’avait jamais été installée comme élément standard dans le réseau social.

Meta conseille aux utilisateurs qui veulent continuer à profiter d’un chiffrement de bout en bout de passer par WhatsApp, une autre application qu’elle possède. Messenger et WhatsApp conservent d’ailleurs le chiffrement de bout en bout.

Un retrait avant l’entrée en vigueur d’une loi américaine

Le calendrier de la décision ne semble pas vraiment anodin. La suppression intervient 11 jours avant l’application du Take It Down Act aux États-Unis, une loi qui imposera aux plateformes de retirer sous 48 heures les images intimes non consenties, y compris les deepfakes, après réception d’une demande de retrait.

Avec un chiffrement de bout en bout actif, Instagram ne peut pas consulter les contenus nécessaires pour appliquer cette obligation. Le retrait de la fonction rend donc plus simple la gestion de ce type d’exigences légales.

Cette décision répond aussi à une pression plus ancienne. Les forces de l’ordre et des défenseurs de la protection des enfants demandaient depuis longtemps à Meta de renoncer au chiffrement sur Instagram.

Meta pourrait aussi y trouver un intérêt plus direct, même si cela reste au stade du possible. Le contenu des messages pourrait potentiellement nourrir des usages liés aux algorithmes publicitaires ou à l’entraînement de chatbots IA. L’entreprise affirme que les messages privés ne servent pas actuellement à la publicité ciblée, mais elle conserve une formulation qui autorise un usage pour l’amélioration de ses produits.

Pour les utilisateurs qui avaient activé des discussions chiffrées, Meta a communiqué des instructions pour télécharger les messages et médias qu’ils souhaitent conserver.