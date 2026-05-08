TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Instagram met fin aujourd’hui au chiffrement pour les messages privés
Internet

Instagram met fin aujourd’hui au chiffrement pour les messages privés

3 min.
8 Mai. 2026 • 22:50
0

Ce 8 mai 2025 marque la fin du chiffrement de bout en bout pour les messages privés sur Instagram. À partir d’aujourd’hui, les conversations privées ne bénéficient plus de cette protection, ce qui signifie que Meta peut potentiellement accéder à leur contenu.

Instagram Logo Icone

Meta n’avait jamais vraiment facilité le chiffrement sur Instagram

Sans chiffrement de bout en bout, les échanges ne sont plus totalement invisibles pour le réseau social et les informations contenues dans ces messages peuvent aussi être transmises à des autorités à travers le monde si c’est nécessaire.

Le chiffrement de bout en bout existait depuis 2023 sur Instagram, mais les utilisateurs devaient l’activer dans les options. Meta assure que le retrait s’explique par faute d’adoption suffisante.

Le faible usage de la fonction ne peut pas être séparé de la manière dont elle était proposée. Meta ne l’avait ni activée par défaut ni réellement mise en avant et il fallait l’enclencher conversation par conversation via un réglage discret.

Cette limite comptait d’autant plus que l’option n’avait jamais été déployée à l’ensemble des utilisateurs d’Instagram. Autrement dit, la protection a été retirée alors qu’elle n’avait jamais été installée comme élément standard dans le réseau social.

Meta conseille aux utilisateurs qui veulent continuer à profiter d’un chiffrement de bout en bout de passer par WhatsApp, une autre application qu’elle possède. Messenger et WhatsApp conservent d’ailleurs le chiffrement de bout en bout.

Un retrait avant l’entrée en vigueur d’une loi américaine

Le calendrier de la décision ne semble pas vraiment anodin. La suppression intervient 11 jours avant l’application du Take It Down Act aux États-Unis, une loi qui imposera aux plateformes de retirer sous 48 heures les images intimes non consenties, y compris les deepfakes, après réception d’une demande de retrait.

Avec un chiffrement de bout en bout actif, Instagram ne peut pas consulter les contenus nécessaires pour appliquer cette obligation. Le retrait de la fonction rend donc plus simple la gestion de ce type d’exigences légales.

Cette décision répond aussi à une pression plus ancienne. Les forces de l’ordre et des défenseurs de la protection des enfants demandaient depuis longtemps à Meta de renoncer au chiffrement sur Instagram.

Meta pourrait aussi y trouver un intérêt plus direct, même si cela reste au stade du possible. Le contenu des messages pourrait potentiellement nourrir des usages liés aux algorithmes publicitaires ou à l’entraînement de chatbots IA. L’entreprise affirme que les messages privés ne servent pas actuellement à la publicité ciblée, mais elle conserve une formulation qui autorise un usage pour l’amélioration de ses produits.

Pour les utilisateurs qui avaient activé des discussions chiffrées, Meta a communiqué des instructions pour télécharger les messages et médias qu’ils souhaitent conserver.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Facebook Messenger Instagram WhatsApp Icones Logos Internet

Instagram annonce arrêter le chiffrement pour les messages privés

TikTok Instagram Logos Icones Internet

TikTok refuse le chiffrement de bout en bout pour vos messages privés

Instagram Logo Icone Internet

Instagram compte désormais 3 milliards d’utilisateurs

WhatsApp Facebook Instagram Internet

Facebook, Instagram et WhatsApp ont perdu 20 millions d’utilisateurs

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

PlayStation 5 PS5 Logo

PlayStation 6 : Sony dit ne pas avoir de prix ni de date de sortie

8 Mai. 2026 • 20:44
0 Jeux vidéo

Sony n’est pas encore en mesure de dire quand la PlayStation 6 sortira ni à quel prix elle sera vendue. Avant même son annonce...

Spotify DJ

Le DJ IA de Spotify est maintenant disponible en français

8 Mai. 2026 • 20:16
0 Internet

Spotify accélère l’internationalisation de son DJ utilisant l’intelligence artificielle avec la technologie d’OpenAI. Le...

Bouygues Telecom Logo

Bouygues Telecom : nouveau piratage avec vol de données des clients

8 Mai. 2026 • 18:09
1 Mobiles / Tablettes

Bouygues Telecom annonce qu’un nouveau piratage a entrainé le vol de données de ses clients, avec l’opérateur qui les...

Bandai Namco SIE 1

PlayStation et Bandai Namco signent un partenariat sur l’IA générative pour accélérer le développement de jeux

8 Mai. 2026 • 17:25
0 Jeux vidéo

Sony Interactive Entertainment (SIE) et Bandai Namco lancent une initiative commune autour de l’intelligence artificielle générative...

Orange Bouygues Free SFR Logos Operateurs

Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour avril 2026

8 Mai. 2026 • 16:29
0 Mobiles / Tablettes

Les données sont maintenant disponibles concernant le déploiement de la 4G et de la 5G par les opérateurs français pour le...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Amazon Prime Video se met aux vidéos verticales sur iPhone

Amazon Prime Video se met aux vidéos verticales sur iPhone

8 May. 2026 • 22:03

image de l'article iOS 26.5 : la 2e release candidate est disponible

iOS 26.5 : la 2e release candidate est disponible

8 May. 2026 • 19:26

image de l'article Apple conclut un accord avec Intel pour assembler des puces

Apple conclut un accord avec Intel pour assembler des puces

8 May. 2026 • 19:16

image de l'article Instagram change son app iPad pour se rapprocher de l’iPhone

Instagram change son app iPad pour se rapprocher de l’iPhone

8 May. 2026 • 19:05

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site