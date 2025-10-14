TENDANCES
Instagram se met à filtrer les contenus pour les comptes d'adolescents
Internet

Instagram se met à filtrer les contenus pour les comptes d’adolescents

14 Oct. 2025 • 17:35
1

Face à la pression croissante, Meta change les règles sur Instagram pour ses utilisateurs adolescents. Le réseau social va désormais limiter le contenu qu’ils peuvent voir à un niveau comparable à celui d’un film déconseillé aux moins de 13 ans (PG-13). Ce nouveau cadre vise à masquer les contenus jugés sensibles, comme la sexualisation ou les références à l’alcool et aux drogues.

Instagram Logo Icone

Instagram sera plus aseptisé pour les mineurs

Avec ces nouvelles directives, les comptes qui partagent des contenus sexualisés ou liés à l’alcool seront tout simplement cachés des adolescents. De même, les publications contenant des insultes ne leur seront plus recommandées dans leur fil, bien qu’ils puissent toujours les rechercher activement. La restriction va plus loin : les comptes dont le nom ou la biographie renvoie vers des sites pour adultes comme OnlyFans seront également masqués.

Les adolescents ne pourront plus s’abonner à ces types de comptes. S’ils le font déjà, la plateforme les empêchera de voir leurs publications et d’interagir avec. L’objectif est de créer un environnement numérique plus contrôlé.

Meta justifie ce choix :

Nous avons décidé d’aligner plus étroitement nos politiques sur une norme indépendante connue des parents, la norme PG-13. Pour ce faire, nous avons comparé nos directives adaptées à l’âge aux classifications de films déconseillés aux moins de 13 ans et les avons mises à jour en conséquence.

Le déploiement de ces nouvelles règles a commencé aujourd’hui aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada, et sera étendu progressivement à d’autres pays.

Une réponse à des années de controverse

Cette décision intervient après des années de critiques virulentes concernant la gestion de la sécurité des enfants et de la santé mentale par l’entreprise. Des législateurs accusent régulièrement la firme de ne pas modérer sa plateforme de manière adéquate. Le tournant majeur remonte à 2021, lorsque le Wall Street Journal a publié une enquête explosive, basée sur des recherches internes de Meta, révélant l’impact particulièrement nocif d’Instagram sur les jeunes filles.

D’autres rapports ont également mis en lumière la facilité avec laquelle des adolescents pouvaient trouver des drogues sur le réseau social. En réponse, Meta a progressivement mis en place des outils de contrôle parental, mais ce nouveau filtre représente un durcissement bien plus significatif de sa politique de contenu.

Un commentaire pour cet article :

  • NY182 (via l'app )
    14 Oct. 2025 • 19:08
    Plutôt que plus « aseptisé » j’aurai dit plus « sain « . Ce ne résoudra pas tout et ce sera probablement très facile pour les ados de contourner cette restriction mais je trouve que ça va plutôt dans le bon sens. On tombe parfois sur du contenu assez hallucinant pour du tout public.

