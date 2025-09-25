TENDANCES
Facebook – Messenger : Meta déploie au niveau mondial les comptes pour ados
Internet

Facebook – Messenger : Meta déploie au niveau mondial les comptes pour ados

25 Sep. 2025 • 15:45
Meta franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de protection des plus jeunes en généralisant les comptes pour adolescents sur Facebook et Messenger. Après une phase de test aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie, ces profils spécifiques deviennent désormais accessibles aux mineurs du monde entier. L’entreprise indique déjà compter « des centaines de millions » de jeunes inscrits sur Instagram, Facebook et Messenger sous ce format.

Messenger teen accounts

Des outils pensés pour la sécurité et le contrôle parental

Ces comptes, obligatoires pour les 13-15 ans, intègrent des paramètres de confidentialité plus stricts et des restrictions visant à limiter les interactions avec des adultes inconnus. Les parents peuvent superviser l’activité de leurs enfants avec notamment des fonctions ou paramètres de suivi du temps d’écran, un aperçu des contacts et des alertes de sécurité. Meta utilise en outre l’intelligence artificielle pour repérer les utilisateurs qui pourraient avoir menti sur leur âge.

Instagram étend son programme anti-harcèlement scolaire

En parallèle, Instagram ouvre à toutes les écoles américaines son dispositif permettant de signaler plus rapidement les cas de harcèlement. Jusqu’ici réservé à quelques établissements, ce partenariat scolaire a reçu, selon Meta, « des retours très positifs ». Face aux critiques récurrentes et aux procédures judiciaires liées à la sécurité des mineurs, Meta continue donc à renforcer sa crédibilité en matière de protection des adolescents. C’est déjà ça de pris…

