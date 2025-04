Meta étend sa fonctionnalité de Comptes « Ado » à Facebook et Messenger, après un lancement initial sur Instagram en septembre. Cette fonctionnalité inscrit automatiquement les jeunes utilisateurs de ces réseaux sociaux dans « cadre de navigation » pensé et conçu pour les protéger, notamment en limitant leur exposition à du contenu inapproprié et en bloquant les contacts indésirables. Les utilisateurs mineurs de moins de 16 ans doivent aussi désormais obtenir l’autorisation parentale pour modifier certains paramètres (qui peut leur envoyer des messages ou voir leur contenu par exemple). Autre restriction, seuls les messages des personnes qu’ils suivent ou avec lesquelles ils ont déjà échangé seront autorisés, et l’accès aux commentaires sera limité aux personnes qu’ils suivent ou à leurs amis. Les adolescents recevront régulièrement des messages leur rappelant de faire une pause après une heure d’utilisation et passeront aussi en « mode silencieux » durant la nuit.

Ces modifications font partie des efforts continus de Meta pour répondre aux préoccupations relatives aux questions de santé mentale liées à l’utilisation des réseaux sociaux, et principalement chez les adolescents. Les comptes ado rencontrent en tout cas un gros succès sur Instagram : 54 millions d’adolescents sont déjà inscrits et 97 % des adolescents âgés de 13 à 15 ans disposent des protections activées. Meta a également partagé que la plupart des parents (94 %) trouvent les Comptes Ado utiles et que 85 % estiment qu’ils facilitent l’orientation de leurs enfants vers des contenus « positifs » sur la plateforme.