Meta : une panne mondiale touche Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, et Threads

Les principales plateformes de Meta, dont Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp et Threads, subissent une panne mondiale ce mercredi. Meta a confirmé le problème dans un message sur X, attribuant les perturbations à un « problème technique » et s’excusant évidemment pour la gêne occasionnée. La panne, qui a débuté en début d’après midi aux États-Unis, a entraîné une très forte augmentation des signalements d’utilisateurs sur Downdetector, soit plus de 97 000 plaintes pour Facebook et plus de 67 000 pour Instagram. WhatsApp va mieux depuis quelques heures, mais les outils professionnels de Meta tels que Facebook Ads Manager et Workplace semblent plus gravement touchés. Les API de Messenger, WhatsApp et Instagram sont également impactées.

We’re aware that a technical issue is impacting some users’ ability to access our apps. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and apologize for any inconvenience. — Meta (@Meta) December 11, 2024

Cet incident n’est pas un cas unique en 2024 : des perturbations avaient également affecté WhatsApp ainsi que d’autres services de Meta en mars lors du « Super Tuesday » et au mois d’avril. Meta n’a pas fourni d’explications précises à cette troisième panne majeure, qui met en évidence par ailleurs la fragilité des plateformes interconnectées entre elles et tournant sur les mêmes serveurs. Qu’un problème touche un maillon de la chaine, et c’est l’ensemble des services qui sont impactés.