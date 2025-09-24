TENDANCES
Instagram compte désormais 3 milliards d'utilisateurs
Internet

Instagram compte désormais 3 milliards d’utilisateurs

24 Sep. 2025 • 17:51
Instagram vient d’atteindre un cap historique avec 3 milliards d’utilisateurs mensuels. Cette étape majeure pousse Meta à redoubler d’efforts dans sa stratégie vidéo, notamment via les Reels, pour contrer la montée en puissance de TikTok. L’accent est également mis sur la messagerie privée, devenue le principal mode d’interaction sur la plateforme.

Une croissance spectaculaire d’Instagram depuis son acquisition

L’histoire d’Instagram chez Meta débute en 2012 lorsque le géant des réseaux sociaux rachète l’application pour 1 milliard de dollars. Cette acquisition s’avère être l’un des meilleurs investissements technologiques de la décennie. D’abord, la plateforme connaît une expansion fulgurante, atteignant 2 milliards d’utilisateurs mensuels en octobre 2022.

Meta modifie ensuite sa politique de transparence en avril 2024. L’entreprise cesse de divulguer les statistiques individuelles de ses applications lors des rapports trimestriels. Cette décision intervient alors que la famille d’applications Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads) totalise 3,48 milliards d’utilisateurs quotidiens, selon les dernières données disponibles communiquées en juillet.

Aujourd’hui, Instagram rejoint officiellement le club très fermé des plateformes aux 3 milliards d’utilisateurs mensuels, aux côtés de Facebook et WhatsApp. Mark Zuckerberg a salué cette performance en déclarant sur Instagram : « Quelle incroyable communauté nous avons construite ici ».

Des changements pour faire face à TikTok

Par ailleurs, les habitudes d’usage révèlent des transformations majeures : la messagerie privée d’Instagram domine les modes de partage, tandis que plus de 50 % du temps d’utilisation est consacré au visionnage de contenus vidéo, principalement issus de recommandations algorithmiques.

Face à la concurrence acharnée de TikTok, Instagram prépare des changements stratégiques. Un test débutera en octobre en Inde et en Corée du Sud : les utilisateurs qui le souhaitent verront l’application s’ouvrir directement sur les Reels au lieu de la page d’accueil traditionnelle. Si les retours sont positifs, cette modification pourrait s’étendre à d’autres marchés.

Parallèlement, une mise à jour algorithmique permettra aux utilisateurs de personnaliser davantage leur flux des Reels en choisissant les sujets qu’ils souhaitent voir apparaître plus fréquemment.

