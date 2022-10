Facebook frôle les 3 milliards d’utilisateurs et Meta voit ses revenus baisser

Meta, la maison-mère de Facebook, a publié les résultats financiers du troisième trimestre de son année fiscale 2022. Il y a des hausses pour ce qui est du nombre d’utilisateurs. En revanche, les revenus sont en baisse.

Le chiffre d’affaires de Meta a été de 27,71 milliards de dollars, en recul de 4% sur un an. Le bénéfice net est de 4,40 milliards de dollars, soit deux fois moins (-52%) qu’à la même période il y a un an. Le bénéfice par action a été de 1,64 dollar cette fois, en recul de 49%. À titre d’information, les marchés s’attendaient à un chiffre d’affaires de 27,38 milliards de dollars et un bénéfice par action de 1,89 dollar. Et pour ce qui est du revenu par utilisateur (ARPU), il est de 9,41 dollars, là où les marchés visaient 9,83 dollars.

Facebook compte désormais 1,98 milliard d’utilisateurs au quotidien dans le monde, ce qui représente une hausse de 3% sur un an. Il y en a 2,96 milliards chaque mois, en hausse de 2%. Si l’on regroupe les services de Meta (Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp et Instagram), il y a 3,71 milliards d’utilisateurs (+4%), dont 2,93 milliards (+4%) qui se connectent chaque jour.

« Notre communauté continue de croître et je suis heureux de l’engagement fort que nous constatons grâce aux progrès de notre moteur de découverte et de produits comme les Reels », a déclaré Mark Zuckerberg, fondateur et patron de Meta. « Bien que nous soyons confrontés à des défis à court terme en matière de revenus, les fondamentaux sont là pour un retour à une croissance plus forte des revenus. Nous abordons 2023 en nous concentrant sur les priorités et l’efficacité qui nous aideront à naviguer dans l’environnement actuel et à en sortir une entreprise encore plus forte ».

Suite à la publication des résultats financiers qui sont inférieurs aux attentes, l’action de Meta est en recul de 12,98% à 112,97$ à la Bourse en post-séance.