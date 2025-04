Instagram utilise l’IA pour repérer les mineurs mentant sur leur âge

Meta renforce ses dispositifs de sécurité sur Instagram. Le groupe a annoncé qu’il utilise désormais l’intelligence artificielle pour identifier les jeunes utilisateurs qui mentent sur leur âge. Cela commence d’abord aux États-Unis.

De l’IA pour mieux cibler les comptes

Depuis quelque temps, Instagram déploie une technologie basée sur l’IA pour estimer l’âge des utilisateurs. Désormais, cette technologie permet aussi de détecter les adolescents qui saisissent une fausse date de naissance pour contourner les protections intégrées. Lorsqu’un compte est suspecté d’appartenir à un jeune malgré une date de naissance indiquant l’âge adulte, l’utilisateur est automatiquement transféré dans un compte pour adolescents.

Ces comptes dédiés aux mineurs ont été lancés l’an dernier. Ils intègrent des paramètres de sécurité renforcés : limitation des messages reçus, contrôle du contenu affiché et impossibilité pour les moins de 16 ans de modifier ces réglages sans l’accord parental.

Pour identifier les comptes suspects, Instagram s’appuie sur plusieurs signaux. Parmi eux : les publications de messages d’anniversaire ou les signalements d’autres utilisateurs. La plateforme affirme continuer à améliorer la précision de ses outils. Et en cas d’erreur, les utilisateurs peuvent ajuster leurs paramètres.

Par ailleurs, Instagram prévoit d’envoyer des notifications aux parents. Ces messages expliqueront comment aborder avec leurs enfants l’importance de renseigner une date de naissance exacte.

Cette initiative fait suite à l’extension des comptes pour adolescents sur Facebook et Messenger lancés il y a deux semaines. Selon Meta, plus de 54 millions d’adolescents utilisent déjà ces comptes à travers le monde. Et 97 % des jeunes âgés de 13 à 15 ans seraient restés dans ces environnements protégés.