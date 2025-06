Intel ferme sa branche Intel Automotive (voiture) et licencie les salariés

C’est la loi des séries : quelques jours après avoir massivement licencié dans sa division semi-conducteurs, Intel vient d’annoncer la fermeture de sa division dédiée à l’architecture automobile, et donc au licenciement d’une grande partie des salariés. Cette décision s’inscrit dans une réorganisation plus large visant à recentrer l’entreprise sur ses activités principales, notamment les puces pour ordinateurs et centres de données. Intel a confirmé cette restructuration dans un mémo interne, soulignant sa volonté de simplifier son portefeuille de produits et de mieux répondre aux besoins de ses clients. La société n’a pas révélé combien d’employés seraient touchés, mais a affirmé vouloir assurer une transition fluide… pour ses partenaires (pour les salariés, ce ne sera sans doute pas aussi « fluide »).

Bien que l’activité automobile d’Intel ne représentait pas une part majeure de ses revenus, la firle restait active dans les technologies pour véhicules autonomes. Depuis 2015, Intel avait investi massivement dans ce secteur, notamment avec l’acquisition de Mobileye (15,3 milliards de dollars) et de Moovit (900 millions). Malgré la présentation de technologies innovantes lors du CES 2025 et du salon automobile de Shanghai, les perspectives du secteur restaient largement incertaines. Le nouveau CEO Lip-Bu Tan avait d’ailleurs averti que des licenciements auraient lieu en raison d’un fort recul des ventes…