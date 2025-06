Intel va licencier 15 à 20% des employés de sa division Intel Foundry (semi-conducteurs)

Intel n’en finit plus d’amaigrir sa masse salariale. Le fondeur américain prévoit officiellement de lancer une nouvelle vague de licenciements dès ce mois de juillet juillet, une vague qui toucherait entre 15 % et 20 % des employés de la division Intel Foundry qui conçoit, fabrique et assemble des semi-conducteurs pour des clients externes. Bien que le nombre exact d’employés concernés ne soit pas précisé, cette mesure pourrait impacter des milliers de personnes, sachant qu’Intel comptait près de 109 000 employés à la fin de l’année 2024. Cette annonce intervient après déjà une réduction de 15 % du personnel au mois d’août dernier, soit environ 15 000 postes supprimés.

Ces licenciements s’inscrivent dans la stratégie du nouveau CEO Lip-Bu Tan, en poste depuis mars, visant à recentrer l’entreprise sur ses activités principales en simplifiant sa structure organisationnelle et en redonnant la priorité à l’ingénierie. Dès son arrivée, Tan avait évoqué son intention de céder les unités jugées non essentielles, une stratégie réitérée lors de la conférence Intel Vision. Des rumeurs concernant cette restructuration circulaient déjà depuis le mois d’avril, et comme souvent en ce cas, les fuites ne s’étaient pas trompées.