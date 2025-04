Intel se prépare à licencier plus de 21 000 employés

Les temps restent difficiles pour le secteur de la tech, et les taxes douanières décidées par Donald Trump rajoutent une bonne couche d’incertitudes. Si l’on en croit Bloomberg, Intel se préparerait à licencier plus de 21 000 employés, soit environ 20 % de ses effectifs. L’annonce officielle est attendue cette semaine, juste avant la publication des résultats du premier trimestre, qui sera dirigée par le nouveau CEO Lip-Bu Tan, successeur de Pat Gelsinger depuis la fin de l’année 2024. Ces licenciements s’inscrivent dans la stratégie de la nouvelle direction visant à rationaliser les opérations et à recentrer la culture d’entreprise du fondeur autour de l’excellence en ingénierie. Cette décision fait suite à une première vague de 15 000 suppressions de postes en août 2024, portant le total des réductions récentes de postes à plus de 36 000 emplois sur un effectif qui comptait environ 108 900 personnes à la fin 2024.

C’est peu dire qu’Intel traverse une période difficile, son action ayant chuté d’environ 67 % au cours des cinq dernières années. Depuis sa prise de fonction, Lip-Bu Tan a entamé une restructuration drastique de l’entreprise en cédant certaines divisions jugées non essentielles pour l’avenir de l’entreprise : plus tôt ce mois-ci, Intel a vendu 51 % de sa filiale de semi-conducteurs Altera au fonds d’investissement Silver Lake.