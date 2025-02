Semi-conducteurs : la firme franco-italienne STMicroelectronics prévoit de se délester de milliers d’employés

L’information tombe comme un couperet : si l’on en croit Bloomberg, la firme de semi-conducteur franco-italienne STMicroelectronics prévoirait de se délester d’environ 2000 à 3000 salariés en France et en Italie, ce qui représenterait 5-6% de ses effectifs au global. On ne parlerait pas ici de licenciements directs mais de départs volontaires ou de retraites anticipées. Les sites de Crolles et de Grenoble seraient les plus touchés par ce plan social.

STMicroelectronics a plus ou moins confirmé cette information, un porte parole de l’entreprise précisant qu’« un dialogue constructif » serait bientôt mené « avec les représentants du personnel ». L’ancien géant des semi-conducteurs subit de plein fouet la concurrence sur son secteur de plusieurs firmes asiatiques, et les résultats s’en ressentent : au dernier trimestre, le chiffre d’affaires de STMicroelectronics s’est établi à 3,3 milliards d’euros, en chute libre de 22,4% par rapport au trimestre équivalent de 2023 tandis que le bénéfice s’est effondré encore plus lourdement pour s’établir à seulement 341 millions d’euros contre plus d’un milliard sur le Q4 2023 !

Pour ne rien arranger, la marge d’exploitation a été coupée en deux, à 12,6% sur le Q4 2024 contre 26,7% sur le Q4 2023, et les projections sont toujours plus alarmistes pour l’année en cours (le premier trimestre devrait à peine dépasser les 2 milliards de dollars de chiffre d’affaires). Conséquence logique de marasme, l’action en bourse du groupe a plongé de 40% depuis 8 mois.