Electronic Arts licencie des centaines d’employés et annule un jeu Titanfall

Après l’information de Bloomberg, la confirmation est venue du studio lui-même. Respawn Entertainment a ainsi déclaré sur son compte X avoir mis fin « à deux projets d’incubation en phase initiale », et « ajuster de manière ciblée certaines équipes, notamment celles d’Apex Legends et de Star Wars Jedi ». On aura compris que le terme « ajuster » signifie « licencier », une décision qui aurait été prise par l’éditeur Electronic Arts et qui concernerait au total plusieurs centaines de postes. Respawn promet qu’un « soutien concret » sera apporté aux employés concernés « y compris l’exploration d’opportunités au sein d’EA ». Bloomberg de son côté affirme qu’un projet de jeu Titanfall (nom de code R7) est lui aussi tombé au champ d’honneur.



On comprend donc en filigrane que les projets ont évolué concernant le devenir d’Apex Legends, ce que le studio reconnait d’ailleurs dans la seconde partie de son long communiqué : « Pour Apex Legends, cela signifie aller au-delà des saisons compétitives et innovantes, en explorant ce que la franchise peut devenir. L’équipe continuera d’améliorer le gameplay et d’introduire de nouvelles idées, tout en investissant dans l’avenir de la série avec des expériences audacieuses qui repoussent les limites du jeu compétitif. » Le ton employé se veut volontaire, mais l’on pressent que la baisse de popularité du FPS compétitif pousse le studio à trouver des idées pour relancer la motivation des joueurs…sans quoi probablement d’autres décisions « difficiles » seront prises.