Ubisoft ferme (encore) l’un de ses studios et licencie 185 employés

Les promesses d’Ubisoft n’engagent que ceux qui veulent bien les croire. L’éditeur français, véritable poids lourd du jeu vidéo en Europe, vient d’annoncer la fermeture de son studio de Leamington, mettant ainsi à la porte des dizaines d’employés. Cette décision intervient alors que l’éditeur avait précisé il y a peu que le plus dur était derrière lui en terme de restructuration, une affirmation à laquelle il devient difficile de souscrire aujourd’hui, d’autant que d’autres licenciements sont prévus dans plusieurs studios Ubi situés en Europe : « Suite à nos efforts pour mieux prioriser nos projets et réduire les coûts afin d’assurer une stabilité à long terme chez Ubisoft, nous avons annoncé des restructurations ciblées chez Ubisoft Düsseldorf, Ubisoft Stockholm, ainsi que Ubisoft Reflections. » précise l’éditeur, qui ajoute que « 185 employés au total » seront remerciés.

Comme d’autres studios de l’éditeur, Ubisoft Leamington existait à l’origine en dehors de la bannière Ubi, et portait le nom de Freestyle Games avant son rachat en 2017. Studio de soutien pour certains gros titres (Far Cry 5, Avatar : Frontiers of Pandora), Ubisoft Leamington a probablement fait les frais de ce positionnement de support « technique » au sein du groupe. Pour rappel, Ubisoft a aussi fermé il y a quelques mois ses studios d’Osaka et de San Francisco, tout en réduisant le personnel dans ses autres divisions. A force de mettre des gens à la porte, Ubisoft pourrait certes retrouver un solde positif, mais y’aura t-il encore assez de monde pour développer des jeux de qualité ainsi que nous l’a promis l’éditeur après les méventes de Star Wars Outlaws ? La question est sérieuse…