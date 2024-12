Ubisoft arrêtera XDefiant en 2025, ferme deux studios et licencie 277 employés

Ubisoft confirme la fermeture de son jeu de tir XDefiant, lancé en mai dernier. Ce projet ambitieux, destiné à rivaliser dans l’arène des FPS gratuits, n’a pas réussi à attirer un nombre de joueurs suffisant pour garantir sa pérennité. Marie-Sophie de Waubert, responsable des studios et du portefeuille d’Ubisoft, a annoncé la décision, soulignant que, malgré un début prometteur, le jeu n’a pas su maintenir l’engouement nécessaire pour continuer à rivaliser sur le marché très compétitif des jeux gratuits.

XDefiant fermer ses portes le 3 juin 2025

À partir d’aujourd’hui, il ne sera plus possible de télécharger XDefiant, de s’y inscrire ou d’y effectuer des achats. Toutefois, la troisième saison du jeu se déroulera comme prévu, et les serveurs resteront actifs jusqu’au 3 juin 2025. Cette annonce marque la fin d’une aventure difficile pour Ubisoft, qui a investi de nombreuses ressources dans le projet.

L’impact de cette décision va au-delà du jeu lui-même. Ubisoft a également confirmé la fermeture de deux de ses studios de production, situés à San Francisco et Osaka, tandis que le site de Sydney sera partiellement réduit. Ces fermetures entraîneront la perte d’emplois pour 277 salariés, représentant plus de la moitié de l’équipe dédiée à XDefiant au niveau mondial. Ubisoft a toutefois précisé que certains employés du projet seront réaffectés à d’autres projets au sein de l’entreprise.

Cette annulation s’inscrit dans un contexte difficile pour Ubisoft, déjà affecté par plusieurs échecs commerciaux et des annulations de projets. L’éditeur continue de faire face à des résultats financiers décevants, avec une réorganisation interne qui a conduit à plusieurs vagues de licenciements ces dernières années.