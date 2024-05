Tom Clancy’s XDefiant, le FPS compétitif d’Ubisoft, a (enfin) une date de sortie

Tom Clancy’s XDefiant, un nouveau FPS compétitif édité par Ubisoft et proposé gratuitement en téléchargement, a enfin une date de sortie (sachant que la dernière annonce sur le jeu était un report sine die). XDefiant devrait donc sortir le 21 mai prochain sur Xbox Series X|S, PS5 et PC via Ubisoft Connect. Le jeu a démarré par une pré-saison de six semaines, une longue phase qui aura donc précédé le lancement officiel de la première saison du jeu. Pour rappel, Ubisoft avait annoncé le jeu pour la première fois le jeu en 2021, le présentant comme un titre avec un gameplay en équipe mettant l’accent sur l’habileté, et incorporant évidemment des éléments de divers jeux de l’univers de Tom Clancy.

La pré-saison à venir présentera aux joueurs une gamme d’options de jeu, dont cinq modes de jeu différents répartis sur 14 cartes. Les joueurs peuvent choisir parmi 24 armes et s’aligner sur l’une des cinq factions, chacune inspirée de différentes franchises Ubisoft. Les choix faits avant le match et avant le respawn sont cruciaux, car les joueurs doivent sélectionner leurs armes principales et secondaires (allant des fusils d’assaut aux fusils de sniper) et une grenade, ainsi que d’éventuelles personnalisations.

Quant aux factions, chacune offre des avantages stratégiques uniques grâce à deux capacités actives, une passive et une ultra capacité qui se charge tout au long du match. Par exemple, la faction Libertad est spécialisée dans la guérison, les Nettoyeurs utilisent des attaques basées sur le feu, Echelon utilise une technologie furtive pour exposer les emplacements ennemis, les Phantoms ont des capacités de blocage des dégâts et DedSec se concentre sur le piratage. Avec la première saison, Ubisoft prévoit d’étendre davantage le jeu en introduisant quatre nouvelles factions, 12 armes supplémentaires et 12 nouvelles cartes.