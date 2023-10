XDefiant : Ubisoft reporte sine die la sortie de son FPS free-to-play (et l’action dévisse)

Initialement annoncé pour la fin de l’année en cours, le FPS freemium compétitif XDefiant va finalement rester quelques temps de plus en développement, sans qu’aucun créneau de lancement ne soit cette fois précisé. Une session publique de test indiquait pourtant que le titre était bien avancé, mais le producteur du jeu, Mark Rubin, a décidé de prendre en compte les nombreux retours des joueurs, sur des points de gameplay souvent très techniques. Dans un post publié sur X, Rubin confirme en effet que plusieurs points seront améliorés, notamment la glissade qui jusqu’ici « était interrompue par des sautes de framerate« .

Concurrent direct de Call of Duty (du moins sur le papier), XDefiant a encore plusieurs obstacles à surmonter. Outre les soucis de gameplay remontés par les joueurs, XDefiant n’avait pas obtenu sa certification sur consoles récemment, et ce de la part des deux consoliers Xbox et PlayStation, ce qui indique que le jeu affichait sans doute d’assez gros problèmes (qui n’ont pas été rendus publics ). La partie est donc loin d’être gagnée, même si dans le cas présent, ce report sine die n’est pas équivalent à un enterrement de première classe…(du moins pas encore). A noter que l’annonce de ce report a fait reculer l’action d’Ubisoft de 9% à la bourse.