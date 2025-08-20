Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL et 10 Pro Fold : toutes les specs et tous les prix de l’ensemble de la nouvelle gamme de Google

Une fiche de specs revigorée : Tensor G5 et charge magnétique Qi2

Le Pixel 10 Pro révèle une mise à jour matérielle notable, incarnée par le nouveau processeur Tensor G5, premier SoC Google fabriqué par TSMC. Ce dernier promet une augmentation de puissance CPU de 34 % et une amélioration de 60 % des performances en intelligence artificielle embarquée par rapport à la génération précédente. Autre innovation matérielle marquante : l’introduction du Qi2, un système de recharge sans fil magnétique baptisé Pixelsnap, qui rapproche l’écosystème Pixel des standards MagSafe. Si tous les modèles supportent Qi2 jusqu’à 15 W, seul le modèle Pro XL monte à 25 W.

Caméras repensées et intégration poussée de l’IA dans la prise de vue

Sur le plan optique, le Pixel 10 Pro conserve une configuration triple caméra (un capteur principal 50 MP, un ultra-grand-angle 48 MP, et un téléobjectif 48 MP avec zoom optique 5x), tandis que le modèle de base hérite enfin d’un téléobjectif, bien que moins performant. Là où l’innovation est la plus frappante, c’est dans l’intégration profonde de l’IA générative directement au sein de l’appareil photo. Google introduit des fonctionnalités comme le Pro Res Zoom, qui améliore la qualité des prises ultra-zooms (jusqu’à 100x) via un modèle de diffusion latent — le tout en restant 100 % on-device et sans altérer les visages. Ces images retouchées sont marquées grâce aux cripto-credentials C2PA, indiquant leur nature modifiée.

Assistant photo intelligent et suggestions contextuelles avec Gemini

Au-delà du hardware, le Pixel 10 Pro déploie plusieurs outils d’IA proactive à usage pratique. Le Camera Coach guide l’utilisateur en direct pour améliorer le cadrage ou l’éclairage de ses photos, tandis que le Magic Cue anticipe des textes ou informations contextuelles en se basant sur le contenu affiché dans des applications comme Gmail ou Messages — toujours avec un traitement local garantissant la confidentialité. Ces innovations incarnent la stratégie de Google : transformer le smartphone en assistant intelligent tout en conservant les données sur l’appareil.

Ces évolutions matérielles et logicielles poussent le Pixel 10 Pro au-delà d’un simple renouvellement de génération. Avec le Tensor G5, Qi2, et des fonctions IA puissantes comme Pro Res Zoom ou Magic Cue, Google revendique une nouvelle ère où la caméra du smartphone n’est plus seulement un outil mais un véritable partenaire créatif et contextuel.

Une gamme cohérente au plan hardware

Pourquoi passer en revue les specs du Pixel 10 Pro et pas celles des autres modèlesme direz-vous ? Tout simplement car les différences sont minimes, hormis bien entendu sur le modèle Pixel 10 Pro Fold. Ainsi, la fiche de specs est strictement identique sur la partie processeur et sur l’audio pour les modèles Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold ! Il en va presque de même pour le bloc photo, identique sur les modèles Pro et Pro XL (voir plus haut les détails donc). Le modèle » de base » hérite d’un bloc un peu moins puissant (- 48 Mp, f/1.70, 82° FOV – 13 Mp, f/2.2, 120° FOV, grand angle, macro – Téléobjectif 5x 10,8 Mp, f/3.1, 23° FOV – Super Res Zoom jusqu’à 20x) et c’est évidemment l’inverse pour le modèle Pro Fold (- 50 Mp, f/1.70, 82° FOV – 10,5 Mp, f/2.2, 127° FOV, grand angle, macro – 10,5 Mp, f/3.1 23° FOV, zoom optique x5 – Super Res Zoom jusqu’à 20x). Le capteur frontal (selfie) ne dépasse pas les 10 mégapixels sur les modèles standards et Fold. Tout est identique aussi en terme de connectique sans fil (seul le modèle standard se distingue avec du WiFi 6E contre du WiFi 7 pour les autres modèles). On note aussi 12 Go de RAM pour le Pixel 10 contre 16 Go pour les autres modèles, et des différences légères en terme de capacité de batterie (- 4970 mAh/Pixel 10 – 4870mAh/Pixel 10 Pro – 5200 mAh/Pixel 10 Pro XL – 5015 mAh/Pixel 10 Pro Fold).

Les grosses différences sont du côté des écrans, soit 6,3 pouces OLED pour les Pixel 10 et 10 Pro, du 6,8 pouces pour le 10 Pro XL et bien entendu deux écrans pour le 10 Pro Fold avec un écran externe 6,4” OLED, 1080 x 2364 pixels, format 20:9, 495 PPI , 60-120 Hz et HDR, et un écran interne 8” LTPO OLED , 2076 x 2152 pixels, 373 PPI , 1-120 Hz , et HDR.

Des tarifs qui ont le bon goût de ne pas augmenter

Les Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL sont disponibles en précommande dès aujourd’hui et arriveront en magasin le 28 août. Le Pixel 10 débute à 799 dollars, tandis que le 10 Pro est proposé à partir de 999 dollars, soit le même tarif que les modèles de l’an dernier. Le Pixel 10 Pro XL démarre, lui, à 1 199 dollars Techniquement, il n’est pas plus cher que le 9 Pro XL, car il correspond au prix de la version 256 Go de l’année dernière ; la différence étant qu’il n’existe plus de modèle 128 Go à 1 099 dollars.

Les tarifs des nouvelles gammes de Pïxel 10 en euros :

Google Pixel 10 128 Go : 899 euros

Google Pixel 10 256 Go : 999 euros

Google Pixel 10 Pro 128 Go : 1099 euros

Google Pixel 10 Pro 256 Go : 1199 euros

Google Pixel 10 Pro 512 Go : 1329 euros

Google Pixel 10 Pro 1 To : 1589 euros

Google Pixel Pro XL 256 Go : 1299 euros

Google Pixel Pro XL 512 Go : 1429 euros

Google Pixel Pro XL 1 To : 1689 euros

Google Pixel Pro Fold 256 Go : 1899 euros

Google Pixel Pro Fold 512 Go : 2029 euros

Google Pixel Pro Fold 1 To : 2289 euros