TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo David Rosen, pionnier du jeu vidéo et cofondateur historique de Sega, est mort à l’âge de 95 ans
Jeux vidéo

David Rosen, pionnier du jeu vidéo et cofondateur historique de Sega, est mort à l’âge de 95 ans

9 Jan. 2026 • 11:15
0

Figure fondatrice du jeu vidéo moderne, David Rosen est décédé le 25 décembre 2025 à l’âge de 95 ans. Cofondateur et ancien président de Sega, David Rosen a profondément marqué l’essor de l’industrie vidéoludique au Japon et à l’international, contribuant à faire de Sega l’un des noms les plus emblématiques du secteur. Rosen est resté impliqué dans l’entreprise japonaise jusqu’à son départ à la retraite en 1996.

D’un parcours atypique à l’arcade japonaise

Né à Brooklyn en 1930, rien ne destinait initialement David Rosen à devenir un pilier du divertissement numérique. Ancien pilote de l’US Air Force durant la guerre de Corée, Rosen s’installe ensuite au Japon, un pays alors en pleine reconstruction. En 1954, il y fonde Rosen Enterprises, une société spécialisée dans la photographie avant de connaître un succès retentissant avec l’importation et l’exploitation de photomatons à travers l’archipel.

La naissance de Sega et l’âge d’or de l’arcade

Son activité évolue rapidement vers les machines à pièces. En 1965, la fusion de Rosen Enterprises avec Nihon Goraku Bussan donne naissance à Sega, contraction de “service games”. Dès 1966, la borne Periscope rencontre un succès mondial et marque l’entrée fracassante de Sega dans l’histoire de l’arcade. Même après la vente de l’entreprise au groupe Gulf+Western en 1969, Rosen reste un acteur central du développement de nouvelles machines et du rayonnement international de la marque… tout en restant très peu connu du grand public. Un géant discret en somme…

David Rosen

Des licences cultes et la naissance de Sega of America

Dans les années 1980, David Rosen participe à la structuration de Sega of America et accompagne la transition vers le jeu à domicile. Si la SG-1000 peine face à Nintendo, Sega s’impose avec la Master System, puis la Mega Drive, forgeant une identité plus audacieuse et donnant naissance à des licences devenues cultes comme Sonic, Golden Axe ou Shinobi.

Visionnaire discret mais déterminant, David Rosen laisse derrière lui un fantastique héritage. A l’heure où Sega revient en force en tant qu’éditeur et développeur de jeux vidéos, la disparition de ce monument clôt définitivement la période du Sega « fabricants de consoles ».

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

OutRun Geekeries

Outrun : Michael Bay réalisera le film adapté du célèbre jeu vidéo (Sydney Sweeney au casting ?)

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

ISS sortie extravehiculaire

ISS : la NASA reporte une sortie extravéhiculaire après un incident médical à bord

9 Jan. 2026 • 9:50
0 Hors-Sujet

La NASA vient d’annoncer le report d’une sortie extravéhiculaire prévue cette semaine à bord de la Station spatiale...

Icône de l'application YouTube

YouTube améliore ses filtres de recherche pour cacher les Shorts

9 Jan. 2026 • 8:34
0 Internet

YouTube déploie actuellement une refonte de ses filtres de recherche pour simplifier la découverte de vidéos. Cette mise à...

Samsung Logo

Samsung anticipe un bénéfice record grâce aux prix de la RAM

8 Jan. 2026 • 22:40
0 Hors-Sujet

Samsung s’attend à ce que son bénéfice d’exploitation ait triplé au cours des trois derniers mois de 2025 pour...

Switch 2 Joy-Con 2 Violet Clair Vert Clair

Joy-Con Switch 2 : Nintendo lance enfin de nouveaux coloris

8 Jan. 2026 • 22:25
0 Jeux vidéo

Nintendo a annoncé l’arrivée des premières variations de couleurs pour les manettes Joy-Con 2 de la Switch 2. Il est possible...

Grok Logo

Grok et images IA sexuelles : l’Europe ordonne à X (Twitter) de conserver les documents

8 Jan. 2026 • 20:41
0 Internet

La Commission européenne serre la vis face à X (ex-Twitter). Suite à la polémique retentissant des images sexuelles de mineurs...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Téhéran : la saison 3 avec Hugh Laurie en vedette démarre sur Apple TV (1 épisode disponible)

Téhéran : la saison 3 avec Hugh Laurie en vedette démarre sur Apple TV (1 épisode disponible)

9 Jan. 2026 • 11:15

image de l'article Apple fait des exceptions pour son conseil d’administration

Apple fait des exceptions pour son conseil d’administration

9 Jan. 2026 • 9:46

image de l'article AirPods : un brevet d’Apple pour détecter plus rapidement les gestes

AirPods : un brevet d’Apple pour détecter plus rapidement les gestes

9 Jan. 2026 • 8:20

image de l'article Tim Cook, patron d’Apple, a touché 74,3 millions de dollars en 2025

Tim Cook, patron d’Apple, a touché 74,3 millions de dollars en 2025

9 Jan. 2026 • 7:20

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site