Nintendo annonce un Nintendo Direct centré sur le film Super Mario Galaxy

Nintendo prépare un nouvel événement en ligne dédié à l’univers du célèbre plombier moustachu : la firme japonaise vient d’annoncer la diffusion d’un Nintendo Direct entièrement consacré au film d’animation Super Mario Galaxy. Cette présentation spéciale, prévue le 9 mars à 22 h (heure française), permettra notamment de découvrir la bande-annonce finale du long métrage attendu dans les salles début avril.

A noter que pour accompagner cette annonce, Nintendo a également dévoilé une nouvelle affiche promotionnelle du film, de quoi faire encore monter un buzz chaud bouillant chez les fans.

Un Direct uniquement consacré au film

Nintendo a toutefois tenu à clarifier un point important : cet événement ne comportera aucune annonce liée aux jeux vidéo. Les spectateurs qui espèrent des informations sur un futur Mario 3D ou sur les projets de la Switch 2 devront donc patienter.

La présentation se concentrera exclusivement sur le film Super Mario Galaxy, dont la sortie en salles est programmée pour le 1ᵉʳ avril. Les précédentes bandes-annonces ont déjà suscité de nombreuses spéculations parmi les fans, notamment concernant l’apparition de personnages encore tenus secrets.

De nouveaux personnages dans le Royaume Champignon

Un casting élargi pour cette nouvelle aventure

Le film mettra en scène plusieurs figures bien connues de l’univers Nintendo. Aux côtés de Mario et Luigi, les spectateurs retrouveront notamment Bowser Jr., Yoshi, Birdo, un impressionnant T-Rex ainsi que Harmonie, la mystérieuse princesse des étoiles.

Un doublage prestigieux

Dans la version originale, la distribution réunira plusieurs acteurs déjà présents dans le premier film. Chris Pratt reprendra la voix de Mario, tandis que Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black et Keegan-Michael Key feront également leur retour. La princesse Harmonie sera quant à elle interprétée par Brie Larson, connue pour ses rôles dans l’univers Marvel.

Vivement le 9 mars pour en savoir plus… et peut-être bénéficier d’un extrait du film.