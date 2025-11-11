Super Mario Galaxy le film : un Nintendo Direct annoncé pour la bande-annonce

Nintendo a annoncé un Nintendo Direct pour ce mercredi 12 novembre à 15 heures, mais il ne sera pas question de jeux vidéo cette fois-ci. L’événement sera dédié à la bande-annonce de Super Mario Galaxy le film. Nintendo a cependant tenu à tempérer les attentes des joueurs.

24 heures avant le trailer du nouveau film Mario

Ce Nintendo Direct spécial promet un aperçu de la prochaine aventure de Mario sur grand écran. Une nouvelle illustration donne le ton : on y voit plusieurs Toad lors d’une cérémonie au Royaume Champignon célébrant les étoiles, avec le château de la princesse Peach en fond. Produit par Nintendo et Illumination, Super Mario Galaxy le film sortira dans les salles le 1er avril 2026.

Rendez-vous mercredi 12 novembre à 15:00 pour un Nintendo Direct qui dévoilera en première mondiale la bande-annonce officielle de Super Mario Galaxy Le Film. Cette présentation n'inclura aucune information sur des jeux. Rendez-vous ici : https://t.co/fdi6VsvsrK pic.twitter.com/r2YLjpOJFB — Nintendo France (@NintendoFrance) November 10, 2025

Il faut savoir qu’il y avait déjà eu un Nintendo Direct pour l’annonce de Super Mario Bros le film, avec notamment le casting. L’histoire se répète pour la suite. Aussi, nous avons déjà eu le droit à un teaser pour Super Mario Galaxy le film en septembre.

La bande-annonce de demain sera à retrouver sur YouTube.

Pas de nouveaux jeux au programme

La plupart des acteurs principaux du premier film seront de retour, notamment Chris Pratt pour la voix de Mario, Anya Taylor-Joy pour Peach et Jack Black pour Bowser. On peut imaginer que ce sera la même chose pour le casting vocal français (Pierre Tessier en Mario, Audrey Sourdive en Princesse Peach et Jérémie Covillault en Bowser).

Le casting s’agrandira en tout cas avec de nouveaux personnages. Si une fuite récente a confirmé la présence de Yoshi et Bowser Jr, le mystère reste entier sur l’actrice qui prêtera sa voix à Harmonie, personnage clé de l’univers du jeu Super Mario Galaxy.

Conscient de l’enthousiasme de sa communauté, Nintendo a pris soin de préciser que « cette présentation n’inclura aucune information sur des jeux ». Un avertissement nécessaire pour doucher les espoirs de ceux qui verraient dans ce direct l’annonce d’un éventuel jeu Super Mario Galaxy 3.