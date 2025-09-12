Super Mario Galaxy le film est annoncé pour 2026, voici le teaser

Nintendo vient d’annoncer Super Mario Galaxy le film, qui se veut la suite de Super Mario Bros le film. Le long-métrage sortira en avril 2026 au cinéma.

Nouveau film Mario pour 2026

Le choix du titre n’est pas anodin. Il reprend le nom du célèbre jeu vidéo Super Mario Galaxy, lancé en 2007 sur la Wii et considéré comme l’un des épisodes les plus innovants de la franchise. L’annonce a été faite lors d’un Nintendo Direct, à l’approche d’un autre événement majeur : le 40e anniversaire du tout premier Super Mario Bros, sorti le 13 septembre 1985 au Japon

Le précédent film, Super Mario Bros le film, avait conquis le public et explosé les records. Sorti en avril 2023, il est devenu l’adaptation de jeu vidéo la plus rentable de l’histoire avec 1,36 milliard de dollars de recettes mondiales au box-office. Il figure même parmi les cinq films d’animation les plus lucratifs, derrière Ne Zha 2, Vice-versa 2, Le Roi Lion et La Reine des neiges 2.

Voici le premier teaser pour Super Mario Galaxy le film :

Super Mario Galaxy Le Film.

Avril 2026.

Le premier volet avait rassemblé le casting vocal français suivant : Pierre Tessier prêtait sa voix à Mario, Audrey Sourdive incarnait la princesse Peach, Benoît Du Pac doublait Luigi, tandis que Jérémie Covillault interprétait Bowser. On retrouvait également Xavier Fagnon dans le rôle de Donkey Kong et Emmanuel Garijo dans celui de Toad. On peut imaginer qu’ils seront de retour pour la suite.

Un clin d’œil appuyé à l’histoire du personnage avait été réservé à Charles Martinet, la voix emblématique de Mario dans les jeux vidéo jusqu’à sa retraite en 2023. L’acteur y faisait une apparition vocale dans le rôle du père de Mario, aussi bien anglais qu’en français.

Le scénario suivait les célèbres frères plombiers de Brooklyn, projetés dans le Royaume Champignon. Mario s’alliait alors à Peach, Toad et Donkey Kong pour affronter Bowser et sauver Luigi.

Nintendo continue d’étendre son univers au cinéma

Au-delà de Mario, Nintendo poursuit son ambition cinématographique. La firme s’est associée à Sony Pictures pour porter The Legend of Zelda sur grand écran. Ce film en prise de vues réelles, confié au réalisateur Wes Ball, sortira le 26 mars 2027. Bo Bragason et Benjamin Evan Ainsworth incarneront respectivement Zelda et Link.