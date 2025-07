The Legend of Zelda le film : Nintendo dévoile le casting de Link et Zelda

Nintendo vient de dévoiler le casting principal pour son film The Legend of Zelda : Benjamin Evan Ainsworth jouera Link et Bo Bragason incarnera la princesse Zelda. Le film sortira en mai 2027 au cinéma.

Le casting de Link et Zelda pour le film

C’est Shigeru Miyamoto, le papa de Mario et Link, qui a annoncé la nouvelle :

Ici Miyamoto. J’ai le plaisir de vous annoncer que Zelda sera interprétée par Bo Bragason et Link par Benjamin Evan Ainsworth pour le film en prises de vue réelles de The Legend of Zelda. J’ai hâte de les voir tous les deux sur grand écran. La sortie du film est prévue pour le 7 mai 2027. Merci de votre patience.

This is Miyamoto. I am pleased to announce that for the live-action film of The Legend of Zelda, Zelda will be played by Bo Bragason-san, and Link by Benjamin Evan Ainsworth-san. I am very much looking forward to seeing both of them on the big screen. (1/2) pic.twitter.com/KA5XW3lwul — 任天堂株式会社 (@Nintendo) July 16, 2025

Benjamin Evan Ainsworth est un acteur britannique de 16 ans qui a joué dans la série The Haunting sur Netflix, le film Flora et Ulysse et qui a fait la voix de Pinocchio dans le remake de Disney sorti en 2022.

Pour sa part, Bo Bragason a 21 ans. Elle aussi est britannique et a joué dans les séries Three Girls, The Jetty ou encore Renegade Nell, ainsi que dans les films L’Amour caché, Censor et The Radleys.

Une sortie en mai 2027

Comme nous pouvons le voir, Nintendo a ici choisi des acteurs qui sont peu connus du grand public, ce qui peut être vu comme un point positif. C’est l’exact inverse du casting de Super Mario Bros le film pour le coup.

Il n’y a pas encore d’autres informations sur le reste du casting pour le film The Legend of Zelda, que ce soit Ganondorf ou autre. Il sera intéressant de voir si le reste du casting sera lui aussi britannique.

Concernant la date de sortie du film The Legend of Zelda, cela devrait logiquement être le 5 mai 2027 en France. En effet, les films sortent le mercredi chez nous et le vendredi aux États-Unis, d’où la date évoquée plus tôt par Shigeru Miyamoto.

Pour rappel, c’est Wes Ball qui sera le réalisateur, avec Sony et Nintendo à la production.