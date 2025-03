Le film The Legend of Zelda a maintenant une date de sortie officielle : Nintendo annonce que ce sera le 26 mars 2027 au cinéma. L’annonce a eu lieu au sein de l’application Nintendo Today qui est disponible depuis hier sur mobile. Comme ce fut révélé précédemment, ce sera en prises de vues réelles (live action) et non en animation.

Il n’y a pas beaucoup de détails connus concernant le film The Legend of Zelda. Nous savons seulement que Nintendo travaille avec Sony pour la production, que Wes Ball (qui a notamment réalisé la triologie Le Labyrinthe et La Planète des singes : Le Nouveau Royaume) est le réalisateur et qu’Avi Arad est l’un des producteurs.

Nintendo ne dit rien pour l’instant concernant l’histoire. Est-ce que le film reprendra le thème des jeux Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, ou est-ce qu’on reviendra à l’époque des jeux comme Ocarina of Time ? Pas de réponse de l’instant.

Un autre élément inconnu est le casting. Pas le moindre nom n’a fuité, que ce soit pour incarner Link, Zelda ou les autres personnages de la célèbre franchise de jeu vidéo. Il faut pour l’instant se contenter de la date de sortie.

Cette annonce pour la date de sortie du film The Legend of Zelda intervient quelques jours avant le prochain Nintendo Direct qui sera consacré à la Switch 2. Ce sera le 2 avril en l’occurrence.