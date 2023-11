The Legend of Zelda : Sony et Nintendo collaborent sur un film live-action

Sony et Nintendo ensemble sur un même projet ? Cele ne s’était plus vu depuis le projet très lointain de console Nintendo PlayStation, et cette fois, il y a peu de chances que l’affaire tourne au vinaigre : la banche ciné de SIE planche en effet en collaboration avec Nintendo sur un film live-action The Legend of Zelda ! Nintendo a confirmé l’information via un simple communiqué de presse, mais peu d’informations ont fuité jusqu’ici. On sait tout de même que le réalisateur est Wes Ball, à qui l’on doit la trilogie Maze Runner (Labyrinthe) et que le scénario a été confié à Derek Connolly, qui a écrit la trilogie Jurassic World (pour la finesse du récit, il faudra repasser donc).

Le légendaire Shigeru Miyamoto est co-producteur de cette adaptation, tout comme Avi Arad, qui n’est autre que le fondateur de Marvel Studios et que l’on retrouve à la production de plusieurs films Marvel comme les Spider-Man ou les X Men (Avi Arad serait aussi impliqué sur un projet de film Metal Gear Solid). Au vu de l’immense succès du film Super Mario Bros. (1,3 milliard de dollars au Box-Office), on comprend en tout cas pourquoi la mise en place d’un tel projet n’a pas posé de soucis particuliers.