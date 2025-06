La sortie du film Legend of Zelda est reportée

Nintendo annonce un report pour la sortie de son film The Legend of Zelda au cinéma. Il sortira finalement le 7 mai 2027 aux États-Unis, ce qui suggère une arrivée le 5 mai en France. Jusqu’à présent, la date de sortie était le 24 mars.

Un report pour le film The Legend of Zelda

Comme nous pouvons le voir, le report est de l’ordre de quelques semaines. Cela change de certains films qui sont décalés de plusieurs mois. Par exemple, Marvel a récemment reporté Avengers : Doomsday et Avengers : Secret Wars de plusieurs mois.

C’est Shigeru Miyamoto, le papa des jeux Mario et Zelda, qui a annoncé la nouvelle au travers du compte de Nintendo :

Ici Miyamoto. Pour des raisons de tournage, nous changeons la date de sortie du film The Legend of Zelda au 7 mai 2027. Ce sera quelques semaines plus tard que la date de sortie initialement annoncée, et nous prendrons le temps nécessaire pour que le film soit aussi bon que possible. Nous vous remercions de votre patience.

C’est Wes Ball qui va réaliser le film. Nintendo travaille avec Sony Pictures pour la sortie de ce film au cinéma. Avi Arad et Shigeru Miyamoto font partie des producteurs du film. Pour rappel, le film a été officialisé en novembre 2023.

Il n’y a pour l’instant aucune information officielle sur le casting. Une récente rumeur a circulé, évoquant le fait que Hunter Schafer serait envisagée pour le rôle de Zelda. Aussi, rien n’est dit concernant le scénario. Nous ne savons pas si l’histoire se rapprochera des jeux comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Tear of the Kingdom, ou plutôt les anciens titres comme Ocarina of Time.