Marvel reporte les sorties d’Avengers : Doomsday et Secret Wars

Disney annonce un report pour la sortie des films Avengers : Doomsday et Avengers : Secret Wars, ainsi qu’une réorganisation majeure de son calendrier de sorties Marvel. Ces changements redessinent l’avenir de l’univers cinématographique Marvel (MCU).

Nouvelles dates pour les deux films Avengers

Initialement prévu pour le 1er mai 2026 aux États-Unis et le 29 avril en France, Avengers : Doomsday sortira finalement le 18 décembre 2026, soit un décalage de sept mois. La nouvelle date de sortie française devrait logiquement être le 16 décembre. Sa suite, Avengers : Secret Wars, passe du 7 mai 2027 (5 mai en France) au 17 décembre 2027 (sûrement 15 décembre en France). Ces nouvelles dates s’alignent sur la période précédant les fêtes de fin d’année, une stratégie payante pour Marvel par le passé. En 2021, Spider-Man : No Way Home, sorti à la même période, avait engrangé 1,9 milliard de dollars au box-office mondial, devenant l’un des plus grands succès de la franchise.

Ce repositionnement s’accompagne d’une révision du calendrier Marvel. Disney a supprimé plusieurs projets non annoncés, notamment un film Marvel prévu pour le 13 février 2026. Les dates du 6 novembre 2026 et du 5 novembre 2027, initialement réservées à des films Marvel sans titre, sont désormais attribuées à des projets Disney non précisés. En 2026, seuls Avengers : Doomsday et Spider-Man : Brand New Day (produit par Sony) représenteront le MCU au cinéma.

Un vide inhabituel dans le MCU

Avec ces changements, une période creuse s’annonce pour le MCU. Entre Les 4 Fantastiques, premiers pas (23 juillet 2025) et Spider-Man : Brand New Day (29 juillet 2026), aucun film Marvel ne sortira en salles pendant plus d’un an. Cette pause, la plus longue depuis l’écart entre Spider-Man : Far From Home (2019) et Black Widow (2021) à l’ère du Covid-19, marque une rupture dans le rythme habituel des sorties Marvel.

Pour 2028, Disney maintient trois dates pour des films Marvel sans titre (18 février, 5 mai et 10 novembre). Des projets comme Armor Wars et Blade, déjà annoncés, n’ont pas encore de dates officielles, laissant planer une incertitude sur leur avancement.

À l’arrivée, les fans devront patienter plus longtemps pour voir les Avengers réunis, mais la période choisie pour Doomsday et Secret Wars promet un retour en force.