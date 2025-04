Les 4 Fantastiques Premiers pas : nouvelle bande-annonce pour le film Marvel

Marvel a publié une nouvelle bande-annonce de Les 4 Fantastiques : Premiers pas, marquant ainsi l’introduction officielle de l’équipe dans l’univers cinématographique Marvel (MCU). Ce nouveau départ intervient après l’acquisition de 20th Century Fox par Disney, qui détient désormais les droits des X-Men et des 4 Fantastiques.

Le film met en scène Pedro Pascal dans le rôle de Reed Richards (M. Fantastique), Vanessa Kirby en Sue Storm (la Femme Invisible), Joseph Quinn en Johnny Storm (la Torche Humaine) et Ebon Moss-Bachrach en Ben Grimm (la Chose). Côté antagonistes, Ralph Ineson incarne Galactus, le dévoreur de planètes, tandis que Julia Garner prête ses traits à la Surfeuse d’argent. Le casting comprend également Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne et John Malkovich.

L’intrigue se déroule dans un Manhattan rétro-futuriste des années 1960, dans un univers alternatif où les 4 Fantastiques semblent être les seuls super-héros connus pour l’instant. Aucune autre figure emblématique du MCU ne devrait apparaître, sauf éventuel rebondissement lié au multivers.

Ce n’est pas la première fois que la célèbre équipe arrive au cinéma. Dans les années 2000, une première version de 20th Century Fox mettait en vedette Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans et Michael Chiklis. Un reboot sorti en 2015 avec Miles Teller et Michael B. Jordan avait été un échec critique et commercial.

Les 4 Fantastiques : Premiers pas sortira au cinéma le 23 juillet.