Chris Evans va être de retour chez Marvel dans Avengers: Doomsday

Chris Evans, alias Captain America chez Marvel, va faire son retour dans le MCU aux côtés de Robert Downey Jr. dans le film Avengers: Doomsday prévu pour 2026, comme le révèle The Wrap.

Bien que les détails de son rôle restent flous, l’acteur serait impliqué dans une certaine mesure dans le nouveau film Avengers. Sa dernière apparition en tant que Steve Rogers/Captain America remonte à 2019 dans Avengers: Endgame, où son personnage vieillissait après avoir bouclé son arc.

Le film, prévu pour sortir le 29 avril 2026, sera réalisé par les frères Russo, qui avaient déjà supervisé les films phares du MCU comme Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War et Endgame. Cette collaboration soulève des questions sur le rôle exact de Chris Evans, d’autant plus que son personnage semble avoir atteint une conclusion définitive. Toutefois, avec l’introduction de variantes temporelles et de nouveaux arcs, tout porte à croire que Marvel pourrait trouver une pirouette scénaristique pour ramener ce héros emblématique sur le devant de la scène.

Ce retour intervient après une brève incursion de Chris Evans dans le MCU cette année, où il incarnait Johnny Storm dans Deadpool & Wolverine, un rôle qu’il avait déjà joué dans le film Les Quatre Fantastiques de 2005.

D’autre part, Deadline rapporte qu’Anthony Mackie, le nouveau Captain America, sera lui aussi de la partie dans Avengers: Doomsday.