Marvel : les frères Russo en négociation pour réaliser Avengers 5 et 6 (Secret Wars)

Joe et Anthony Russo sont en discussion avec Marvel pour réaliser les films Avengers 5, prévu pour 2026, et Avengers 6 (Secret Wars) qui doit arriver en 2027.

Le retour des frères Russo pour réaliser les nouveaux Avengers

Le Hollywood Reporter révèle que les discussions en sont encore à leurs débuts et que rien n’est signé pour l’instant. Mais un retour des frères Russo pourrait être une bonne nouvelle pour les fans du MCU, sachant qu’ils ont réalisé Captain America : Le Soldat de l’hiver, Captain America : Civil War, Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. Ce dernier est le deuxième plus gros film de tous les temps au box-office avec 2,80 milliards de dollars, le premier étant Avatar avec 2,92 milliards de dollars.

Le réalisateur de Deadpool & Wolverine, Shawn Levy, s’est récemment vu proposer le poste de réalisateur pour le film mais il aurait refusé le projet. Le créateur de la série Loki, Michael Waldron, a récemment été engagé pour écrire le scénario d’Avengers 5, tandis que Secret Wars n’a pas de scénariste pour le moment.

Le cinquième film Avengers s’intitulait auparavant Avengers : The Kang Dynasty, et devait mettre en scène Jonathan Majors dans le rôle du méchant Kang qui voyage dans le temps. Mais Marvel a coupé les ponts avec l’acteur après qu’il a été reconnu coupable d’agression pour harcèlement en décembre. Le réalisateur de Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Destin Daniel Cretton, avait été pressenti pour réaliser Kang Dynasty, mais il a quitté le projet un mois avant la condamnation de Jonathan Majors. Le film devrait donc recevoir un nouveau nom et une nouvelle orientation.

Pour sa part, le sixième film aura pour nom Secret Wars. Il s’avère qu’il s’agit d’un scénario que les Joe et Anthony Russo souhaitent adapter depuis un moment.