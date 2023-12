Marvel vire Jonathan Majors (Kang) qui a été reconnu coupable d’agression

Disney et Marvel ont décidé de se séparer de Jonathan Majors, qui incarne Kang le conquérant dans le MCU, à la suite du verdict du procès où il a été reconnu coupable d’agression sur Grace Jabbari, son ancienne petite amie.

Jonathan Majors ne sera plus Kang chez Marvel

Jonathan Majors, qui était une étoile montante d’Hollywood et qui a également joué dans le film Creed III, a été reconnu coupable d’agression au troisième degré, le niveau le moins grave pour ce type d’inculpation, et de harcèlement, par un jury de six personnes. Il a été relaxé pour deux autres chefs d’accusation.

Sa peine, qui pourrait aller jusqu’à un an de prison, sera prononcée le 6 février. Mais Marvel a d’ores et déjà décidé de ne plus travailler avec l’acteur qui incarne Kang le conquérant. Il a eu ce rôle dans le film Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et dans la série Loki sur Disney+. Il devait être le nouveau méchant, à l’instar de Thanos, avec notamment un rôle important dans le film Avengers : The Kang Dynasty prévu en 2026.

Que va-t-il se passer maintenant pour le MCU ? Marvel a deux options. La première est de garder le personnage de Kang le conquérant, mais de changer d’acteur. L’autre solution est de mettre de côté Kang le conquérant et de passer à autre chose. Un tel choix serait assez notable, puisque cela nécessiterait de modifier le scénario de plusieurs films en préparation.

Selon The Hollywood Reporter, il semblerait que Marvel veuille choisir la seconde option. Le média spécialisé ajoute d’ailleurs que le film Avengers : The Kang Dynasty n’est plus appelé comme tel en interne, mais simplement Avengers 5.