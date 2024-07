Avengers Doomsday : Robert Downey Jr. revient chez Marvel pour jouer… Docteur Fatalis

Marvel a surpris tout le monde en annonçant le retour de Robert Downey Jr. dans le MCU pour incarner… Docteur Fatalis (Doctor Doom en anglais) et non Tony Stark/Iron Man. Il fera son apparition dans les films Avengers : Doomsday et Avengers : Secret Wars.

L’annonce a eu lieu lors du panel Marvel Studios à l’occasion du Comic Con de San Diego. Tout d’abord, Kevin Feige, le président de Marvel Studios, a annoncé que le cinquième film Avengers ne nomme plus The Kang Dynasty, mais Doomsday. Il a également confirmé que les frères Joe et Anthony Russo vont réaliser les deux prochains films Avengers. Ils connaissent déjà le MCU, puisqu’ils ont réalisé les films Captain America : Le Soldat de l’hiver, Captain America : Civil War, Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame.

Le retour de Robert Downey Jr., mais pas en Iron Man

Vient ensuite la fameuse surprise : Robert Daowney Jr. fait son grand retour chez Marvel, mais pour incarner un rôle différent. Il sera donc Victor Von Fatalis, qui n’est autre que le principal ennemi des Quatre Fantastiques. C’est à se demander comment Marvel va réussir à justifier cette pirouette scénaristique.

L’acteur est apparu sur scène avec un masque puis l’a enlevé. À ce moment, le public a hurlé de joie, n’y croyant pas tellement c’est assez improbable. « Nouveau masque, même tâche », a déclaré au public celui qui a incarné Iron Man depuis 2008. Il a également partagé la même phrase dans une publication sur son compte Instagram.

“New mask, same task.” Robert Downey Jr. surprises Hall H to announce his return to the MCU as Doctor Doom. pic.twitter.com/j1SEjzse3p — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 28, 2024

Avengers : Doomsday sortira le 29 avril 2026 au cinéma et Avengers : Secret Wars arrivera le 5 mai 2027. Côté scénario, c’est le scénariste Stephen McFeely qui va s’en occuper. Lui et Christopher Markus se sont occupés des scénarios de plusieurs films Marvel, dont les trois films Captain America, Avengers : Infinity War et Avengers Wars. Mais pour Avengers : Doomsday et Avengers : Secret Wars, Christopher Markus ne sera pas de la partie.