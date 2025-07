Un film Donkey Kong par Nintendo et Universal est en préparation

Nintendo semble prêt à enrichir son catalogue cinématographique avec un projet centré sur Donkey Kong. Un récent dépôt de droits d’auteur pour un « Projet Donkey Kong sans titre » laisse présager un film en préparation. Ce développement s’inscrit dans la stratégie de Nintendo dans le cinéma, après le succès retentissant de Super Mario Bros le film.

Un pari stratégique après le triomphe de Mario

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a confirmé lors d’un récent appel aux investisseurs que l’entreprise travaille sur divers projets cinématographiques, sans donner de détails au-delà du film The Legend of Zelda. « Bien que nous ne puissions pas discuter de nos plans au-delà du film The Legend of Zelda pour le moment, nous travaillons sur plusieurs autres projets », a-t-il déclaré. Ce dépôt de droits pour un film Donkey Kong suggère que le célèbre gorille pourrait être le prochain à briller sur grand écran.

Le succès de Super Mario Bros le film, qui a dépassé le milliard de dollars au box-office, a prouvé la viabilité de la stratégie de Nintendo. En s’associant avec Universal et Illumination, studio derrière des succès comme Les Minions et Moi, moche et méchant, Nintendo a transformé une de ses franchises phares en un film à succès. Cette approche, également adoptée pour les parcs à thème Super Nintendo World, privilégie des choix sûrs. Un film animé sur Donkey Kong s’inscrit dans cette logique.

Un film Zelda est aussi en préparation

Si la suite de Super Mario Bros le film semble un pari sans risque, l’adaptation en prise de vue réelle de The Legend of Zelda représente un défi plus complexe. Les jeux Breath of the Wild et Tears of the Kingdom ont propulsé la saga au sommet, mais transposer cet univers fantastique en film live-action, avec Wes Ball à la réalisation, comporte des incertitudes. Le casting des rôles iconiques de Link et Zelda attirera une attention particulière, rendant ce projet plus risqué qu’un film animé.

Dans ce contexte, un film Donkey Kong apparaît comme un contrepoids stratégique. Nintendo mise depuis des années sur ce personnage : un rôle clé dans Super Mario Bros le film, une zone dédiée dans le parc Super Nintendo World à Osaka et un jeu majeur, Donkey Kong Bananza, prévu comme exclusivité pour la Switch 2. Développé par l’équipe derrière Super Mario Odyssey, ce titre renforce la visibilité du gorille. Un film Donkey Kong pourrait ainsi capitaliser sur cette dynamique, consolidant la présence de Nintendo dans le cinéma tout en limitant les risques.