Super Mario Bros : Nintendo annonce un nouveau film pour 2026

Mario et ses amis vont être de retour au cinéma, avec Nintendo annonçant un nouveau film qui sortira en 2026. Le groupe ne parle pas d’une suite à proprement parler, mais d’un « nouveau film d’animation basé sur le monde de Super Mario Bros ».

Le retour de Super Mario Bros au cinéma

« Ici Shigeru Miyamoto. Nous travaillons sur un nouveau film d’animation basé sur le monde de Super Mario Bros. Son arrivée en salles est prévue pour le 3 avril 2026 aux États-Unis et dans de nombreuses autres régions du monde, et pour courant avril dans d’autres territoires », indique le compte X (ex-Twitter) officiel de Nintendo. « Nous en dévoilerons plus lorsque nous serons prêts. Cette fois encore, les équipes d’Illumination et de Nintendo travaillent ensemble. Nous pensons étendre encore davantage le monde de Mario avec une histoire aussi joyeuse qu’amusante. Nous espérons que vous avez hâte ! ».

Nous avons également le droit à une vidéo de Shigeru Miyamoto. Le papa de Mario annonce que Nintendo travaille une nouvelle fois avec Illumination, le studio qui s’est occupé de Super Mario Bros le film. De son côté, Chris Meledandri, le patron d’Illumination, annonce que les réalisateurs Aaron Horvath et Michael Jelenic, ainsi que les équipes du studio Illumination à Paris, sont en train de concocter le nouveau film. Ils en sont à l’étape du storyboard et de la scénographie des nouveaux environnements. La phase d’animation débutera prochainement.

Joyeux #MAR10Day !

Pour l'occasion, découvrez les dernières actualités de Mario avec cette vidéo. pic.twitter.com/2ssxhjB6v5 — Nintendo France (@NintendoFrance) March 10, 2024

Il n’y a pas d’autres informations pour le moment. En ce qui concerne la date de sortie française, il est fort possible que ce soit le 1er avril 2026, sachant que les films sortent le mercredi chez nous contre le vendredi aux États-Unis.

Super Mario Bros le film a connu un important succès, avec 1,36 milliard de dollars de recettes au box-office. En France, il a réalisé 7,36 millions d’entrées.