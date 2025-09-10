Nintendo annonce un nouveau Nintendo Direct pour cette semaine

Nintendo annonce la tenue d’un nouveau Nintendo pour la présentation de jeux Switch et Switch 2. Ce sera le 12 septembre à 15 heures (heure française).
Ce sera un rendez-vous assez important, puisque Nintendo annonce une durée d’environ 60 minutes, soit une heure. La société ne précise toutefois pas quels seront les jeux présentés.
« Rendez-vous vendredi 12 septembre à 15:00 pour un Nintendo Direct d’environ 60 minutes centré sur les futures sorties #NintendoSwitch2 et #NintendoSwitch », indique Nintendo dans un message sur ses réseaux sociaux. Il sera possible de suivre le Nintendo Direct sur YouTube.
Rendez-vous vendredi 12 septembre à 15:00 pour un Nintendo Direct d'environ 60 minutes centré sur les futures sorties #NintendoSwitch2 et #NintendoSwitch.
Suivez-le ici : https://t.co/h6bpzI1PRg pic.twitter.com/jQugeOFs7n
— Nintendo France (@NintendoFrance) September 10, 2025
À quoi s’attendre ? Les jeux à venir de Nintendo comprennent Metroid Prime 4: Beyond, Kirby Air Riders et Légendes Pokémon : Z-A, qui devraient sortir en 2025, ainsi que Rhythm Heaven Groove et Tomodachi Life: Living the Dream, attendus en 2026. Nintendo célébrera également cette année le 40e anniversaire de Super Mario Bros (initialement sorti le 13 septembre 1985) et si la société prévoit de faire aussi grand que pour le 35e anniversaire du jeu, attendez-vous à des annonces festives).
Rendez-vous donc dans 48 heures pour voir ce que la firme japonaise nous réserve.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Larry Ellison, le célèbre cofondateur et actuel président d’Oracle, vient de détrôner Elon Musk au sommet du...
L’astéroïde Apophis — surnommé « l’astéroïde de l’Apocalypse » — survolera la...
La Fédération Internationale de Tennis Virtuel (IVTF) vient de lancer une première mondiale : les World Tennis Esports Championships,...
Après des années d’attente, Spotify a officiellement déployé l’audio sans perte (lossless) pour ses abonnés...
La NASA tiendra ce soir une conférence de presse annoncée comme « cruciale » et consacrée au rover Perseverance...
10 Sep. 2025 • 17:10
10 Sep. 2025 • 16:32
10 Sep. 2025 • 15:23