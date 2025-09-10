Nintendo annonce un nouveau Nintendo Direct pour cette semaine

Nintendo annonce la tenue d’un nouveau Nintendo pour la présentation de jeux Switch et Switch 2. Ce sera le 12 septembre à 15 heures (heure française).

Un Nintendo Direct le 12 septembre

Ce sera un rendez-vous assez important, puisque Nintendo annonce une durée d’environ 60 minutes, soit une heure. La société ne précise toutefois pas quels seront les jeux présentés.

« Rendez-vous vendredi 12 septembre à 15:00 pour un Nintendo Direct d’environ 60 minutes centré sur les futures sorties #NintendoSwitch2 et #NintendoSwitch », indique Nintendo dans un message sur ses réseaux sociaux. Il sera possible de suivre le Nintendo Direct sur YouTube.

Rendez-vous vendredi 12 septembre à 15:00 pour un Nintendo Direct d'environ 60 minutes centré sur les futures sorties #NintendoSwitch2 et #NintendoSwitch. Suivez-le ici : https://t.co/h6bpzI1PRg pic.twitter.com/jQugeOFs7n — Nintendo France (@NintendoFrance) September 10, 2025

À quoi s’attendre ? Les jeux à venir de Nintendo comprennent Metroid Prime 4: Beyond, Kirby Air Riders et Légendes Pokémon : Z-A, qui devraient sortir en 2025, ainsi que Rhythm Heaven Groove et Tomodachi Life: Living the Dream, attendus en 2026. Nintendo célébrera également cette année le 40e anniversaire de Super Mario Bros (initialement sorti le 13 septembre 1985) et si la société prévoit de faire aussi grand que pour le 35e anniversaire du jeu, attendez-vous à des annonces festives).

Rendez-vous donc dans 48 heures pour voir ce que la firme japonaise nous réserve.