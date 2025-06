Un Nintendo Direct annoncé cette semaine pour Donkey Kong Bananza

Nintendo s’apprête à dévoiler de nouvelles images de Donkey Kong Bananza, une exclusivité attendue pour la Switch 2. Un Nintendo Direct de 15 minutes, centré sur ce jeu, aura lieu le 18 juin à 15 heures. Ce fut d’abord annoncé via l’application Nintendo Today puis relayé sur les réseaux sociaux de l’entreprise.

Un Nintendo Direct sur Donkey Kong Bananza

Prévu pour le 17 juillet, Donkey Kong Bananza marque le retour du célèbre gorille dans une aventure inédite. Ce Nintendo Direct se concentrera uniquement sur ce jeu, sans révéler d’autres titres de la Switch 2, qu’ils soient annoncés ou non. Après le lancement réussi de la Switch 2, Nintendo cherche à étoffer son catalogue d’exclusivités. Donkey Kong Bananza s’inscrit dans cette dynamique, aux côtés de jeux comme Mario Kart World et Welcome Tour, disponibles dès le lancement, ou encore Survival Kids, Kirby Air Riders et Splatoon Raiders, prévus prochainement.

Préparez-vous à découvrir en profondeur le monde souterrain de #DonkeyKongBananza, qui arrive en exclusivité sur #NintendoSwitch2. 🕒 Le 18 juin à 15:00 ⏲️ Environ 15 minutes 🍌 Suivez la présentation ici : https://t.co/wSqWsrpNRe pic.twitter.com/UuCyCxipD9 — Nintendo France (@NintendoFrance) June 16, 2025

Le jeu promet une expérience de plateforme 3D modernisée. Donkey Kong arbore un nouveau design, inspiré de son apparence dans le film à succès Super Mario Bros le film. Ce relooking pourrait séduire les fans, tout en attirant un nouveau public.