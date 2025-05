Un Nintendo Direct aurait lieu autour du lancement de la Switch 2

Nintendo s’apprêterait à organiser un Nintendo Direct autour du lancement de la Nintendo Switch 2, prévu pour le 5 juin, si l’on en croit une nouvelle fuite.

Un possible Nintendo Direct dans quelques jours

Le journaliste brésilien Pedro Henrique Lutti Lippe, qui a déjà eu de bonnes informations concernant Nintendo, affirme qu’un Nintendo Direct sera programmé aux alentours du lancement de la Switch 2 le 5 juin. Cette information semble probable car Nintendo organise un Direct presque chaque année depuis 2012, à l’exception de 2016, période de transition entre la Wii U et la première Switch. Cette année-là, l’entreprise préparait le terrain pour sa nouvelle console, un contexte similaire à celui de 2025.

En 2025, Nintendo a déjà tenu plusieurs conférences Direct, dont une consacrée à la Nintendo Switch 2, une autre dédiée à Mario Kart World et une troisième centrée sur des jeux pour la première Switch. Un nouvel événement en juin offrirait l’occasion de dévoiler des détails sur les jeux prévus pour la nouvelle console, à l’image du premier Direct post-lancement de la Switch 1 en 2017, qui mettait en avant Super Mario Odyssey.

Quels jeux en vedette ?

Ce Nintendo Direct pourrait se concentrer sur les titres phares de la Switch 2. Parmi eux, Donkey Kong Bananza est attendu pour juillet, tandis que Drag X Drive devrait sortir cet été. D’autres jeux majeurs, comme les versions Switch 2 de Légendes Pokémon : Z-A et Metroid Prime 4: Beyond, sont également prévus pour 2025, sans date de sortie confirmée. Ce Direct serait l’opportunité idéale pour Nintendo de préciser ces détails et de donner envie aux joueurs avec des annonces ou des images inédites.

Historiquement, les Nintendo Direct de juin se concentrent souvent sur des titres déjà annoncés, mais Nintendo pourrait réserver quelques surprises, comme des révélations sur d’autres jeux ou fonctionnalités de la Switch 2.