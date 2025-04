Switch 2 : Nintendo dévoile le prix, la date de sortie et les précommandes

En plus de détailler les caractéristiques techniques de la Switch 2, Nintendo dévoile le prix, la date de sortie, ainsi que la date pour les précommandes pour la France et les autres pays.

La Nintendo Switch 2 sera disponible à la précommande le 8 avril 2025. Il y a deux variantes. La première est la console seule avec un prix de 469,99 euros. Il y a ensuite un pack regroupant la console et le nouveau jeu Mario Kart World (au format numérique) pour 509,99 euros. Pour la date de sortie, ce sera le 5 juin 2025.

Nintendo n’a pas évoqué le prix lors de son Nintendo Direct. En revanche, les prix sont apparus sur le Nintendo Store. C’est d’ailleurs sur cette boutique en ligne que les précommandes seront disponibles.

Outre la console, Nintendo a dévoilé le prix des jeux. Et pour le coup, c’est une mauvaise nouvelle pour les joueurs, puisqu’il y a une hausse significative. Par exemple, Mario Kart World coûte 89,99 euros au format physique et 79,99 euros au format numérique. Plus de détails sont à retrouver sur cet article dédié.

Il y a également des informations sur les autres produits. Par exemple, une carte microSD Express de 256 Go coûte 59,99 euros. Pour la caméra Nintendo Switch 2, ce sera aussi 59,99 euros. Du côté de la manette GameCube, ce sera 69,99 euros. Et pour la manette Nintendo Switch 2 Pro, il faudra dépenser 89,99 euros.