Nintendo Switch 2 : la date de précommande dévoilée en avance par un revendeur

Nintendo a officialisé un Nintendo Direct prévu le 2 avril à 15 heures (heure française), durant lequel la firme japonaise va dévoiler des informations sur sa prochaine console, à savoir la Switch 2. Si Nintendo reste discret sur les détails, Best Buy Canada a peut-être levé le voile sur un élément clé : la date d’ouverture des précommandes.

Dans un article publié puis supprimé sur son blog, l’enseigne a évoqué en effet la possibilité de réserver la Switch 2 dès le 2 avril, juste après le Nintendo Direct. « Les précommandes pour la Nintendo Switch 2 ouvriront le 2 avril chez Best Buy Canada, vous donnant la chance de sécuriser votre console en avance. Voici tout ce que vous devez savoir sur le Nintendo Direct et comment précommander la Nintendo Switch 2 chez Best Buy Canada », pouvait-on lire.

Cette fuite intervient alors qu’une stratégie de sortie en trois phases aurait fuité : d’abord des jeux first-party au lancement, puis des titres tiers à partir d’octobre ou novembre, et enfin une vague de sorties pour les fêtes de fin d’année. Nintendo, habitué aux rumeurs, n’a pour l’instant pas commenté ces informations.

Rendez-vous le 2 avril pour en savoir plus… à moins que d’autres détails ne filtrent d’ici là. Une chose est sûre : l’arrivée de la Switch 2 s’annonce comme l’un des événements majeurs de l’année dans le jeu vidéo.