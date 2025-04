Switch 2 : Nintendo augmente le prix des jeux, 90€ pour Mario Kart World

Nintendo a détaillé aujourd’hui le prix des jeux pour la Switch 2 et il y a une hausse significative, au point que Mario Kart World coûtera 90 euros. C’est 20 euros de plus qu’un jeu pour la première Switch.

Hausse de prix pour les jeux Nintendo Switch 2

Sur sa boutique en ligne, Nintendo dit que Mario Kart World coûtera 89,99 euros au format physique et 79,99 euros au format numérique. Ce sera un peu moins cher pour Donkey Kong Bananza. Il sera à 79,99 euros au format physique et 69,99 euros au format numérique.

Pourquoi une telle hausse de prix ? Nintendo ne dit rien sur le sujet. Mais il est vrai que cela commence à devenir sérieusement un budget. Près de 100 euros pour un seul jeu. On se souvient de certains analystes assurant que GTA 6 de Rockstar Games pourrait justement coûter, voire dépasser le seuil de 100 euros. Beaucoup de personnes n’y croyaient pas vraiment. Mais quand on voit ce que Nintendo fait aujourd’hui avec ses jeux pour la Switch 2, on se dit que le reste du marché va évoluer, notamment sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S, et c’est tout sauf une bonne nouvelle pour les joueurs.

La Nintendo Switch 2 sera disponible en précommande le 8 avril. Il y aura la console à 469,99 euros et un pack regroupant la console et Mario Kart World (au format numérique) à 509,99 euros. Par définition, cela permet d’avoir le jeu à 40 euros, soit deux fois moins cher que le jeu acheté séparément. Enfin, la date de sortie est le 5 juin.