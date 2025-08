Amazon licencie 20% des effectifs de Wondery, son réseau de podcasts acquis en 2020

C’est sans fin : Amazon a procédé à une vaste réorganisation de Wondery, son réseau de podcasts acquis en 2020, entraînant ainsi la suppression d’environ 110 postes, soit plus de 20 % de ses effectifs. Le groupe media est désormais segmenté en deux entités distinctes, soit Wondery Classified, dédié aux formats d’investissement et finance, et Wondery Spotlight, axé sur les séries de narration longue. Cette restructuration s’inscrit dans une volonté plus large de rationaliser l’activité audio d’Amazon, qui doit faire face à un contexte concurrentiel de plus en plus tendu, sans oublier bien sûr le sacro-saint objectif d’optimisation de la rentabilité.

Malgré leur popularité auprès du public, de nombreux podcasts produits au sein de Wondery ont été jugés non rentables par Amazon. L’objectif affiché est désormais d’aligner les contenus sur les modèles les plus viables économiquement. Cette décision marque également une phase d’ajustement pour la société dans sa stratégie audio : après des investissements massifs dans le secteur, Amazon semble repenser la manière de monétiser l’acquisition de Wondery tout en gardant certains formats jugés stratégiques.